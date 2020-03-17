Дагестанцы в "Лидерах России"

В понедельник, 16 марта, в Москве состоялось открытие полуфиналов конкурса «Лидеры России» по специализациям «Наука» и «Финансы и технологии». Конкурс проводится при поддержке РАНХиГС. Соорганизаторами (специализации «Наука») конкурса «Лидеры России 2020» выступают также Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Республику Дагестан по указанным направлениям представляют шесть человек: из них 4 в специализации «Наука». Это Абакаров Руслан, представляющий обособленное подразделение Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра РАН; Мусаев Махач Абдулаевич (ФГБУ Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН); Омарова Патимат Омаровна – заместитель министра по делам молодежи РД; Эмирханов Исмаил Асланович с истфака ДГУ. Два конкурсанта от Дагестана представлены в специализации «Финансы и технологии». Это владелец таксомоторного предприятия Роман Волков (г. Дербент) и представляющий Группа компаний Беволекс Хасбулатов Шамиль Алескандерович из Махачкалы. Абакаров, Омарова и Волков являются победителями второго кадрового конкурса РД «Мой Дагестан».

«В этом году в «Лидерах России» в дополнение к основному конкурсу мы запустили три отраслевые специализации («Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии»), чтобы дать возможность управленцам из разных сфер показать себя», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В церемонии открытия полуфинала приняли участие: помощник Президента РФ, куратор и наставник специализации «Наука» Андрей Фурсенко; замминистра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев; первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов, ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», наставник специализации «Наука» Алевтина Черникова и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Отметим, что полуфинал специализации «Наука» состоится 16–17 марта. Конкурсанты за два дня должны будут продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. В среду, 18 марта, пройдут мастер-классы от ведущих экспертов страны. 100 победителей полуфинала 19 марта продемонстрируют свои лучшие лидерские качества и поборются в очных оценочных мероприятиях за победу в финале специализации. Уже 20 марта будут объявлены 30 победителей специализации «Наука», 10 лучших из которых поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Победители специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» получат шанс занять управленческие позиции в системе образования и науки страны. Наставниками для победителей станут члены Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководители крупнейших вузов и научных организаций, главы корпораций, ведущие российские ученые, представители бизнеса.

Напомним также, что 1-2 февраля в Пятигорске проходил региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Северо-Кавказского федерального округа. Участие в нем принимали 263 конкурсанта. В суперфинал конкурса «Лидеры России», который пройдет весной в г.Сочи, от Республики Дагестан попали 7 человек. Это начальник МКУ «Управление культуры» Администрации г.Махачкалы Фарид Абалаев, директор по развитию группы компаний «Киргу» Шамиль Абашилов, руководитель Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов, Алихан Аварский (ПАО «РусГидро»), Адиль Акавов (Краун Логистика), Сааду Казиев – первый советник гендиректора АО «Курорты Северного Кавказа» и замминистра по делам молодежи РД Патимат Омарова. Из них Фарид Абалаев является победителем первого кадрового конкурса Республики Дагестан, а Ш.Абашилов, В.Абдулхамидов и П.Омарова – второго кадрового конкурса «Мой Дагестан». Оба региональных конкурса были проведены по инициативе Главы РД Владимира Васильева.