На острове Чечень открыли Первый пункт выгрузки водных биологических ресурсов

Напомним, остров находится в отдалении 19 км от ближайшего места выгрузки ВБР. «Жителям села было затруднительно сдавать добытую рыбу в ближайший населенный пункт. Создание данного пункта позволит упорядочить добычу (вылов) рыбы в районе острова и, что особенно важно, создаст 24 рабочих места», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, ООО «Жемчуг» планирует в ближайшее время установку солнечных батарей, что даст возможность установки холодильников и будет начата первичная обработка рыбы.

«Вопросы возрождения рыбной отрасли на острове были инициированы Минприроды Дагестана. В соответствии с поручением руководства республики за последние два года проведена работа с руководителями рыбодобывающих предприятий, расположенных у острова Чечень, и достигнута договоренность об открытии баз-стоянок для маломерных промысловых судов и принятия на работу жителей острова. Возрождение рыбной отрасли на острове имеет большое значение для социально-экономического развития поселка», – рассказал начальник Управления рыбного хозяйства Шамиль Джахбаров.