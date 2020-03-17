ЗАМАНА - На острове Чечень открыли Первый пункт выгрузки водных биологических ресурсов

На острове Чечень открыли Первый пункт выгрузки водных биологических ресурсов

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17 марта, 2020. Вторник 13:08
На острове Чечень открыли Первый пункт выгрузки водных биологических ресурсов На острове Чечень открыли Первый пункт выгрузки водных биологических ресурсов

На острове Чечень открылось место выгрузки уловов водных биологических ресурсов, сообщили в пресс-службе Минприроды РД.

На острове Чечень открыли Первый пункт выгрузки водных биологических ресурсов
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Напомним, остров находится в отдалении 19 км от ближайшего места выгрузки ВБР. «Жителям села было затруднительно сдавать добытую рыбу в ближайший населенный пункт. Создание данного пункта позволит упорядочить добычу (вылов) рыбы в районе острова и, что особенно важно, создаст 24 рабочих места», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, ООО «Жемчуг» планирует в ближайшее время установку солнечных батарей, что даст возможность установки холодильников и будет начата первичная обработка рыбы.

«Вопросы возрождения рыбной отрасли на острове были инициированы Минприроды Дагестана. В соответствии с поручением руководства республики за последние два года проведена работа с руководителями рыбодобывающих предприятий, расположенных у острова Чечень, и достигнута договоренность об открытии баз-стоянок для маломерных промысловых судов и принятия на работу жителей острова. Возрождение рыбной отрасли на острове имеет большое значение для социально-экономического развития поселка», – рассказал начальник Управления рыбного хозяйства Шамиль Джахбаров.

 

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