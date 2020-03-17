В понедельник, 16 марта, Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов провел заседание Комиссии по рассмотрению заявлений на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Республики Дагестан.



В частности, речь шла о проводимой работе по привлечению резидентов

на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни».

На рассмотрение прошедшего заседания Комиссии были внесены заявки от пяти организаций: ООО «Парк отель «Каспий» (строительство гостиницы на 98 номеров), ООО «Инжстройпроект» (строительство жилого комплекса «Энерго» в г. Каспийске), ООО «МАК» (организация производства трубопроводной арматуры (латунных резьбовых фитингов), ООО «Туркуаз» (организация промышленного производства обуви на территории моногорода Каспийск) и ООО «Бум» (организация производства швейных изделий и мебели в моногороде Каспийск).

В рамках реализации указанных проектов планируется создание 180 рабочих мест из них в 2020 году – 106. Объем инвестиций - 442,0 млн руб., из которых в 2020 г. – 101,8 млн руб. При этом важной составляющей одного из проектов по строительству жилого комплекса «Энерго» в г. Каспийске, помимо создания 26 постоянных рабочих мест, является его социальная значимость – на первом этаже дома предусматривается и открытие детского сада, что, по словам Первого вице-премьера РД, существенно может помочь городу в решении проблемы обеспечения детей дошкольным образованием. Подробнее можно прочитать тут.

Более того, в Минэкономразвития РД поданы заявки по двум инвестиционным проектам: «Производство бутилированной воды», инициатор проекта ООО «Линия воды» и «Создание производства быстровозводимых купольных эко-конструкций для временного проживания (глемпингов)», инициатор проекта ООО «Технологии 2035».

Ожидается, что эти проекты позволят создать 54 рабочих места и привлечь порядка 35,0 млн руб. инвестиций.

В ходе заседания инициаторы проектов подробно рассказали о своих планах по их реализации. Также по теме выступили и руководители муниципалитетов, с которыми в том числе были обсуждены вопросы, связанные с проблемами подключения объектов к городским сетям.

По итогам заседания, детально обсудив все «за» и «против», единогласно Комиссией было принято решение заключить соглашения с инициаторами всех пяти вышеназванных инвестиционных проектов. Министерству экономики и территориального развития республики поручено направить соответствующие материалы в Минэкономразвития РФ для включения проектов в Реестр резидентов ТОСЭР, созданных на территориях дагестанских моногородов.

Со своей стороны Гаджимагомед Гусейнов, резюмируя, напомнил о необходимости разработки показателей для каждого отдельно взятого инвестпроекта по годам. Также Первый вице-премьер поручил ответственным структурам региона активизировать эффективное взаимодействие между предпринимателями и органами исполнительной власти республики, муниципалитетам рекомендовано создать рабочие группы, которые будут в оперативном режиме решать все вопросы, возникающие у резидентов.

«Наша основная задача – создание рабочих мест, - напомнил Гусейнов. – Каспийску предлагаю сохранить набранные темпы в плане привлечения резидентов на свою территорию и открыто работать с предпринимательством. То же касается и Дагогней – это отличная площадка для развития», - заключил Первый вице-премьер.

По данным Минэкономики РД, в настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» включены 12 предприятий региона: ООО НПП «Инкомтех», ООО «Дагинновации», ООО «Каспийский завод стекловолокна», ООО «Дагполимер», ООО «Сип-Техно», ООО «Каспий Плаза», ООО «Каспийский консервный завод», ООО «Маратти», ООО «Маллаев», ООО «Бизон-Стронт», ООО «Ириб» и ООО «Агромит».

Кроме того, 4 марта 2020 года в Минэкономразвития России направлены сведения по пяти организациям: ООО «Регион-обувь» (производство мужской обуви), ООО «Лакия-Шуз» (организация производства обуви на территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск»), ООО «Бытовые Технологии» (сборка бытовых газовых плит), ООО «Каспийский завод электронной техники» (производство антенно-фидерных и приемо-передающих модулей, а также их составных частей для коммуникационных систем) и ООО «Мебель К» (производство мягкой и корпусной мебели).

По итогам 2019 года шестью резидентами ТОСЭР «Каспийск» создано 139 рабочих мест и привлечено 377,25 млн рублей инвестиций.

В реестр же резидентов ТОСЭР «Дагестанские Огни» в минувшем году включены пять предприятий: ООО «Огнигазоблок», ООО «Дагогнинский завод строительных материалов», ООО «ЮгРесурс», ООО «Агростройтехнология» и ООО «Транстрейд». Ими привлечено 7,44 млн рублей инвестиций.

В настоящее время работа по привлечению новых резидентов на ТОСЭР продолжается. В этих целях в моногороде Каспийск формируется земельный участок площадью 28 га, на котором планируется размещение новых инвестиционных проектов, на незадействованных площадях АО «Завод «Дагдизель» создается индустриальный парк площадью 11,17 га, прорабатывается вопрос формирования земельного участка площадью 45 га в моногороде Дагестанские Огни.