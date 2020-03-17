В Махачкале прошел брейн-ринг среди воспитанников воскресных школ епархии, посвященный 75-летию Великой Победы

Интеллектуальная игра брейн-ринг «Великая Победа», приуроченная ко Дню православной книги, прошла в здании духовно-просветительского центра при Свято-Успенском кафедральном соборе г. Махачкалы по благословению архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама.

В состязании, организатором которого выступил отдел религиозного образования и катехизации Махачкалинской епархии, приняли участие воспитанники епархиальных воскресных школ в возрасте от 13 до 18 лет. Кроме того, в столицу Дагестана помимо столичной команды приехали посоревноваться ребята из гг. Грозного, Кизляра, Дербента, Буйнакска, Избербаша, а также Каспийска.

Участники разбились на шесть сборных команд, получившие названия «Наследники», «Победа», «28 панфиловцев», «Ника», «6 танкистов» и «Георгиевцы», каждая из которой включала в себя представителей разных городов. Игра состояла из пяти интеллектуально-творческих заданий, где ребята должны были применить свои знания в Великой Отечественной Войне.

В первом туре был проведен блиц опрос на знание истории Великой Отечественной Войны и роли Русской Православной Церкви в Великой Победе, во втором участникам необходимо было рассказать о городах героях. Третий тур был посвящен наградам времен войны, а в четвертом ребята должны были через пантомиму раскрыть основные профессии времен войны. В заключительном раунде воспитанники воскресных школ продемонстрировали свои знания в военных песнях.

В завершение всех гостей ждала совместная трапеза и экскурсия в исторический парк «Россия — моя история», где ребята познакомились с мультимедийной выставкой «От великих потрясений к Великой Победе 1917 — 1945»