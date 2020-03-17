Предложение врио вице-премьера регионального кабмина Инсафа Хайруллина – передать функции профильных дирекций в Дирекцию единого заказчика – Глава Дагестана Владимир Васильев поддержал.

Однако инициатива зампреда получила иную оценку у автора публикации на сайте одного из независимых изданий республики. Отмечается, что передача функций профильных дирекций в Дирекцию единого заказчика уже получала в 2019 году негативную оценку в Правительстве Дагестана и была отклонена еще до рассмотрения в Народном Собрании РД. Также автор считает советы вице-премьера несущими краткосрочный эффект и негативные последствия в перспективе.

Прокомментировать ситуацию мы попросили первого заместителя министра строительства и ЖКХ Республики Дагестан Мурада Алиева, сообщившего «ДП», что какая-то часть функций заказчика от региональных Минэкономики, Минздрава, Минкультуры и ряда муниципальных образований уже передана Дирекции единого заказчика-застройщика. Сейчас на согласовании находится соответствующее распоряжение Правительства Республики Дагестан.

Часть функций заказчика от региональных Минэкономики, Минздрава, Минкультуры и ряда муниципальных образований уже передана Дирекции единого заказчика-застройщика

— В принципе это правильно, целесо­образно, каждый должен заниматься своим­ профилем: Минздрав — здравоохранением, Минэкономики — экономическим и территориальным развитием, планированием, а Министерство строительства должно строить, — уверен Алиев. — По причине того, что министерства являлись главными распорядителями бюджетных средств, были заказчиками строительства ряда объектов, у нас образовалось большое количество объектов незавершенного строительства. Не являясь строителями, они не могли подготовить предпроектную, исходно-разрешительную документацию, чтобы в срок построить и ввести в эксплуатацию объекты.

А это необходимо, чтобы знать, есть ли земельный участок под строительство, можно ли там строить, соответствует ли он запланированным мощностям. Заранее объекты закладывались в бюджет, и при строительстве или вводе в эксплуатацию появлялись проблемы. Вот сейчас почему много объектов мы не можем ввести в эксплуатацию и они являются объектами незавершённого строительства? Не потому что они не завершены, физически они достроены, но документально не готовы, нет разрешения на ввод: не соответствуют проекту или, к примеру, построены на землях отгонного животноводства или сельхозназначения и т.д. Чтобы минимизировать возможные недочеты и качественно построить, этим будет заниматься единый заказчик-застройщик.

Буквально недели две назад на ВКС у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хус­нуллина был поднят вопрос о том, что есть поручение премьер-министра Михаила Мишустина – проработать к маю предложения о создании системы единого государственного заказчика в сфере управления строительством в рамках национальных проектов. Мы в этом плане сыграли на опережение, с прошлого года сделали эту работу на 60-70%, — подытожил Алиев.