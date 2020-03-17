На рассмотрение депутатов Народного Собрания Дагестана поступил проект закона о введении на территории республики запрета продажи алкогольной продукции в ряд праздничных дат. С текстом документа можно ознакомиться на сайте парламента республики в подразделе проекты нормативно-правовых актов.

Согласно информации источника, проект закона внесен Молодежным парламентом при НС РД в порядке законодательной инициативы. Так, депутаты предлагают дополнить действующий с 2013 года закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Дагестан».

Отметим, что в соответствии с этим законом, в регионе полностью запрещена розничная реализация алкоголя в такие праздники, как День защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), а также в период празднования в общеобразовательных организациях последнего звонка, в дни мусульманского поста в месяц Рамадан.

Предложенное дополнение предлагает расширить этот список следующими праздниками: «Ураза-байрам» и «Курбан-байрам», День Конституции РД (26 июля) и День единства народов Дагестана (15 сентября).

Как отмечается в документе, предложенные изменения направлены на большее снижение потребления алкогольной продукции и минимизацию негативных последствий от его потребления, особенно в дни праздничных дат, а также сокращения потребления алкоголя на пляжах, парках, скверах и других зонах отдыха. «При разработке изменений использован опыт субъектов Российской Федерации, учтены предложения граждан и общественных организаций»,

- сказано в документе.