В Дагестане не установлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией

В дагестанском сегменте социальных сетей тиражируются публикации из федеральной блогосферы, содержание которых провоцирует распространение панических настроений в обществе по поводу вспышки коронавируса. Наибольшую популярность приобретают посты, авторы которых утверждают о намеренном замалчивании властями истинных масштабов распространения вируса в регионах страны. По их мнению, это делается для того, чтобы сократить количество пожилых людей, которые могут погибнуть из-за осложнений, вызванных новым видом гриппа.

В качестве примера муссируемых слухов можно рассмотреть публикацию пользователя Facebook Михаила Жуховицкого. Он утверждает, что правительство России тормозит сертификацию хорошо зарекомендовавшего себя в Китае теста на вирус, вынуждая медучреждения пользоваться российским аналогом. «Будет много смертей. В основном, старики», — пишет блогер.

Министерство здравоохранения Дагестана многократно комментировало обстановку в республике по поводу вспышки коронавируса.

На 16 марта 2020 года случаев заболеваний коронавирусной инфекцией на территории республики не обнаружено, нет и лиц с подозрением на данную инфекцию.

Также ведомство сообщает, что в республике имеется достаточное количество генетических и имунноферментных тестов, которые помогают определить коронавирус.

Далее напишем о самых важных моментах, которые должен знать каждый гражданин:

Есть симптомы – обратитесь к участковому врачу.

При обнаружении симптомов простуды или острой респираторной инфекции: высокой температуры тела, озноба, головной боли, слабости, заложенности носа, кашля, затрудненного дыхания, боли в мышцах, конъюнктивита — необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или вызвать врача на дом. Не нужно вызывать скорую помощь.

Решение о проведении теста на коронавирус принимает врач.

После осмотра врач примет решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции.

Тесты на коронавирус нужны не всегда.

Экспресс-тест на коронавирус стоит делать лишь тогда, когда есть обоснованное подозрение, что человек инфицирован. Его проводят только в действительно подозрительных случаях, «ковровое тестирование» невозможно и не имеет особого смысла.

Все мероприятия проводятся бесплатно в рамках ОМС.

Горячая линия по вопросам коронавируса: 8-(8722) 67-15-99

На базе Дагестанского центра медицины катастроф открыли круглосуточную горячую линию по коронавирусной инфекции, в частности, для лиц, вернувшихся из заграницы. Все интересующие вопросы жители могут задать по телефону: 8-(8722) 67-15-99