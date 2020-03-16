По словам председателя делового клуба «Мой Дагестан», руководителя Комитета женского предпринимательства «Опоры России» в Республике Дагестан Зульгимар Тагибовой-Ричинской, встречи деловых кругов с представителями органов власти – стандартная практика для конструктивного диалога. «Существуют действенные региональные практики развития. Любой благополучный и успешный кейс предполагает присутствие трех компонентов: сильный, нацеленный на результат лидер; институт развития, динамичный и гибкий; местный бизнес, работающий в комфортных условиях», – считает она.
«Особую поддержку у предпринимателей получило предложение министра сельского хозяйства о создании агропромышленных парков. Само выступление Абзагира Абдурагимовича было очень конструктивным», – добавила руководитель делового клуба.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Мурад Далгатов уверен: «Мы должны искать эффективные пути для вывода бизнеса Дагестана из “тени”, усиления взаимодействия власти и малого и среднего предпринимательства в решении указанных задач».
«Если за одним столом собираются думающие люди, одинаково заинтересованные в решении очень конкретных проблем, это всегда приносит практичный результат – это то, что нам сегодня необходимо», – прокомментировал мероприятие врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гаджи Гасанов.
О роли в развитии технологических и промышленных парков МСП рассказал генеральный директор промышленного парка «Фотон» Музакир Шихсаидов, который пригласил всех присутствующих на экскурсию и показ положительных практик на свое предприятие.
В рамках встречи каждый предприниматель говорил не только о своем предприятии, но о развитии малого и среднего бизнеса в целом. По словам бизнесменов, это их общая цель.
Отметим, что участие в дискуссии также приняли министр сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов, замминистра экономики и территориального развития региона Гаджиамин Рамалданов, заместитель министра промышленности и энергетики РД Батыр Эмеев, представители мэрии Махачкалы, экспертного сообщества и бизнеса.