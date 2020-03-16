Хаджимурад Магомедов: «В 2019 году по проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму 9 млн 600 тыс. рублей»

Накануне в Гумбетовском районе прошла очередная сессия Собрания депутатов района.

Основным на повестке дня был вопрос «Итоги социально-экономического развития Гумбетовского района за 2019 год и плановый период 2021–2022 годов». С докладом выступил глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов. Открыл и провел сессию председатель Собрания депутатов Гумбетовского района Мухтарахмед Ахмедов.

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов в своем докладе затронул все стороны жизни муниципалитета, рассказал о реализации федеральных и республиканских программ в сфере образования, здравоохранения, дорожной отрасли, спорта и в других отраслях, обозначил курс дальнейшего развития района, призвал всех трудиться на благо родного края, республики и страны. «Социально-экономическое развитие муниципального района за 2019 год характеризуется сохранением положительной динамики темпов большинства основных экономических показателей.

Основной вклад в рост экономики внесли сельское хозяйство, промышленное производство, торговля и строительство. В прошедшем году из федерального и республиканского бюджетов сельхозтоваропроизводителями района на развитие сельского хозяйства получены средства в размере 19 млн 502 тыс. рублей, в том числе гранты для начинающих фермеров в объеме 13,0 млн рублей. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 г. составил 327 млн 256 тыс. рублей. За 2019 год в бюджет района поступило 591 млн 820 тыс. руб., что на 36,0% больше уровня 2018 года», – отметил Хаджимурад Магомедов. Также руководитель района проинформировал о реализации федеральных и республиканских программ.

В 2019 году администрация Гумбетовского района участвовала в таких государственных программах, как «Республиканская адресная инвестиционная программа», «100 школ», «Комфортная городская среда», «Мой Дагестан – мои дороги», «Чистая вода», «Точка роста», «Лицензирование медицинских кабинетов», «Местная инициатива», «Образование», «Строительство малой спортивной площадки», «Спорт – норма жизни», «Демография», «Здравоохранение», «Комплексное развитие сельских территорий в 2020–2025 годы» и в других проектах.

По программе «Земский учитель» в Ново-Аргванинской СОШ работают два учителя (учитель истории и обществознания и учитель начальных классов). Учреждениями культуры района в течение 2019 года в общей сложности проведено более 1 200 мероприятий с охватом более 21 тыс. человек. В 2019 году установлен и успешно эксплуатируется цифровой флюорограф стоимостью более 6 млн рублей. Для оказания скорой медицинской помощи населению Гумбетовская ЦРБ получила автомашину скорой помощи, оснащенную новейшим медицинским оборудованием, стоимостью 1 млн 800 тыс. рублей.

По программе «Земский доктор» в 2019 году врачом-стоматологом районной поликлиники работает один специалист, по этой программе в 2020 году врачом общей практики участковой больницы с. Новое Аргвани работает еще один специалист. Так, в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы строится школа на 250 ученических мест в с. Новое Аргвани на сумму более 240,0 млн руб. Срок сдачи объекта – июль 2020 г.

По программе «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в 2019 году открыли два объекта в селах Нижнее Инхо и Новое Аргвани на сумму 3 млн 266 тыс. рублей. По этой программе в 2020 году планируются реконструировать два объекта: в с. Мехельта и в с. Цилитль на сумму 3 млн 19 тыс. рублей. По программе «Мой Дагестан – мои дороги» в 2019 году сданы в эксплуатацию два объекта – в селах Мехельта и Ингиши – на сумму 1 млн 625 тыс. рублей. По этой же программе в 2020 году планируется провести ремонтные работы 5 улиц в селах Верхнее Инхо, Игали, Чирката, Новое Аргвани, Ингиши на сумму 7 млн 581 тыс. рублей.

Также на благоустройство внутрисельских автомобильных дорог в 2019 году были выделены средства в сумме более 5 млн 759 тыс. рублей. В 2020 году на эти работы планируется выделить средства в размере 6 млн 252 тыс. рублей. По программе «100 школ» в 2019 году провели капитальный ремонт в образовательных учреждениях: Арадирихская СОШ, Килятлинская СОШ, Тляратинская СОШ, Аргванинская СОШ на сумму 9 млн 600 тыс. рублей. В 2020 году в этой программе планируют учувствовать 6 образовательных учреждений района.

По программе «Точка роста» проведены ремонтные работы кабинетов, получено оборудование для двух образовательных учреждений – Мехельтинская СОШ и Чиркатинская СОШ – на сумму 3 млн 300 тыс. рублей. В 2020 году в этой программе планируют учувствовать 5 образовательных учреждений района. По программе «Лицензирование медицинских кабинетов» в 2019 году получено оборудование на три школы (Мехельтинская СОШ, Нижне-Инховская СОШ, Игалинская СОШ) на сумму 715 тыс. рублей. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2019 году установлены малые спортивные площадки (воркаут-площадки) в селах Игали и Нижнее Инхо стоимостью 560 тыс. руб.

В 2020 году планируется установить малые спортивные площадки в селах Аргвани, Тлярата, Цанатль и Верхнее Инхо. Проведён капитальный ремонт спортивного зала в с. Нижнее Инхо на сумму 2 млн 340 тыс. руб. Проведены работы для участия в федеральной целевой программе, в рамках которой будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Чирката и Килятль. По программе «Поддержка местной инициативы» построено мини-футбольное поле в с. Игали на сумму 2 млн 614 тыс. рублей. В 2020 году в этой программе планируют учувствовать 3 населенных пункта. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году планируется построить фельдшерско-акушерский пункт в с. Килятль на сумму 8 млн 900 тыс. рублей, мини-футбольное поле в с. Новое Аргвани на сумму 6 млн рублей, также запланировано строительство контейнерных площадок во всех селах района в количестве 125 шт. на сумму более 5 млн рублей, софинансирование районного бюджета составляет 1 млн 500 тыс. рублей.

Для участия в реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год администрацией подана заявка по 41 объекту с охватом всех населенных пунктов на сумму более 500,0 млн рублей. Специалистам администрации района для реализации этого проекта предстоит выполнить колоссальную работу по оформлению правоустанавливающих документов на все объекты и подготовить проектно-сметную документацию. Ориентировочная сумма расходов на эти работы составляет более 50 млн рублей. В рамках программы по снижению потерь электрической энергии и улучшению качества подаваемой электроэнергии населению ПАО «Россети» в Гумбетовском районе проведена работа по замене трансформаторов, линий электропередач и опор. В селах района в 2019 году установлены 15 трансформаторов различных мощностей, заменены опоры и линии электропередач на сумму более 32 млн рублей.

По программе «Чистая вода» для обеспечения людей качественной питьевой водой все населенные пункты района включены в план реализации программы. В 2019 году начаты работы по проектированию водоснабжения населенных пунктов Мехельта, Нижнее Инхо, Верхнее Инхо на сумму 5 млн 500 тыс. рублей. В 2020 г. планируется проведение строительных работ на сумму 186 млн рублей. В план на 2021 год включены работы по водоснабжению с. Ингиши на сумму 64 млн рублей. По остальным населенным пунктам идут работы по включению их в план финансирования. В соответствии с Программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Дагестан на 2018–2022 годы и с программой «Комплексное развитие сельских территорий в 2020–2025 годы» до 2024 года планируется завершить полную газификацию Гумбетовского района. В рамках этих программ завершены работы по прокладке внутрисельской газовой сети в селах Мехельта и Цилитль, идут работы по подключению жилых домов к газовым линиям. В 2020 году планируется завершение строительства внутрисельских газовых сетей в поселениях Тлярата и Новое Аргвани на сумму более 30 млн рублей.

В 2020–2021 годах планируется проведение работ по прокладке межпоселковых газовых труб в селах Тлярата, Ингиши, Данух, Аргвани, Гадари и Новое Аргвани. По остальным населенным пунктам идут работы по включению их в план финансирования. Также на сессии рассмотрели вопросы «Отчет о деятельности отдела ОМВД России по Гумбетовскому району за 2019 год», «Исполнение бюджета МР «Гумбетовский район» за 2019 год», «О внесении изменений в бюджет МР «Гумбетовский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» и другие.

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов выразил благодарность главе Республики Дагестан Владимиру Васильеву за внимание к району и запуск востребованных проектов развития.