Цель акции – сохранить память о подвиге народа в Великую Отечественную войну и показать живую связь поколений.
«Призываем дагестанцев присоединиться к данной акции и поделиться на своей странице в любой из социальных сетей воспоминаниями о своих родственниках, жизни которых затронула Великая Отечественная война (фото или видео), или посетить ветеранов и записать визит на видео. Поставить хэштег #ЛИЦАПОБЕДЫ05 и передать эстафету памяти своим друзьям и близким»,- говорят в ДРО «Волонтеры Культуры».
Собранный материал из архивных фотографий ветеранов, загруженных с хэштегом #ЛИЦАПОБЕДЫ05, совместно с Национальной библиотекой Республики Дагестан им. Расула Гамзатова войдёт в ленту истории войны, которая будет использоваться в мероприятии, запланированном к 9 мая.