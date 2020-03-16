ЗАМАНА - В Дагестане проводится акция памяти «Лица Победы»

В Дагестане проводится акция памяти «Лица Победы»

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16 марта, 2020. Понедельник 13:12
В Дагестане проводится акция памяти «Лица Победы»

В преддверии Великого праздника —
75-летия Победы в Великой Отечественной войне региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Культуры» в Республике Дагестан совместно с социально-культурным проектом «Декораторы Жизни» запускают акцию памяти «ЛИЦА ПОБЕДЫ».

В Дагестане проводится акция памяти «Лица Победы»
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Цель акции – сохранить память о подвиге народа в Великую Отечественную войну и показать живую связь поколений.

«Призываем дагестанцев присоединиться к данной акции и поделиться на своей странице в любой из социальных сетей воспоминаниями о своих родственниках, жизни которых затронула Великая Отечественная война (фото или видео), или посетить ветеранов и записать визит на видео. Поставить хэштег #ЛИЦАПОБЕДЫ05 и передать эстафету памяти своим друзьям и близким»,- говорят в ДРО «Волонтеры Культуры».

Собранный материал из архивных фотографий ветеранов, загруженных с хэштегом #ЛИЦАПОБЕДЫ05, совместно с Национальной библиотекой Республики Дагестан им. Расула Гамзатова войдёт в ленту истории войны, которая будет использоваться в мероприятии, запланированном к 9 мая.

 

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