Ширухан Гаджимурадов: «В рамках проекта «Дорожная сеть» в 2019 году отремонтировано 75 км автомобильных дорог»

Об итогах деятельности министерства за 2019 год и планах на 2020 год рассказал глава ведомства Ширухан Гаджимурадов. В своем докладе он сообщил, что в рамках мероприятий по государственной поддержке дорожного хозяйства Республики Дагестан на 2019 год было предусмотрено 11, 3 млрд. руб. При этом обеспечен ввод в эксплуатацию строительством и реконструкцией 132,1 км дорог и 18 мостов общей длиной 796 пог. м. Введено в эксплуатацию ремонтом и капитальным ремонтом 290,5 км дорог и 13 мостов общей длиной 559,4 пог. м.

«В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году финансирование составило 1540,2 млн. рублей. Приведено в нормативное состояние 75 км автомобильных дорог, в том числе 59,5 км автодорог улично-дорожной сети Махачкалы. Кроме того, проект «Мой Дагестан - мои дороги» охватил 68 населенных пунктов. На 184 объектах произведен ремонт улиц и дорог общей протяженностью 150 км. На эти цели было выделено 771 млн. руб. – это средства транспортного налога.

Политика стимулирования муниципалитетов в вопросах повышения сбора налога на транспорт, дала свои результаты и уже на 2020 год в бюджете Республики Дагестан распределены плановые 1287,3 млн. рублей, что позволит в этом году нарастить протяженность ремонтируемых улиц и дорог в районах и городах почти в три раза.

Уже в апреле этого года на 85 улицах нашей столицы начнутся ремонтные работы. К концу октября планируется ввести в эксплуатацию 57,2 км дорог уличной сети. Также на 67 объектах предусмотрены работы по организации дорожного движения», - рассказал министр.

Гаджимурадов отметил, что за прошлый год количество обслуженных пассажиров аэропортаМахачкалы увеличилось по сравнению с 2018 годом на 16 % и составило 1,5 млн человек. «Врамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок, продолжены полеты по маршрут Махачкала-Казань, и начались полеты по направлению Махачкала-Краснодар. И еще рассматривается возможность открытия новых маршрутов», - сказал глава ведомства.

Говоря о деятельности Махачкалинского морского торгового порта, министр отметил, что грузооборотна сегодняшний день составляет около 60 % от общего грузооборота 14-ти российских портовКаспийского бассейна.

«Махачкалинский морской торговый порт за 2019 год переработал около 4,6 млн тонн грузов, что на 84%, больше чем в 2018 год. При этом следует отметить, что мощности порта загружены лишь на 40,0 % существующих возможностей. Сегодня стоит задача по открытию автомобильного и железнодорожного паромного сообщения с Туркменистаном», - резюмировал Гаджимурадов.

Далее министр транспорта и дорожного хозяйства РД обозначил достижения за 2019 году Махачкалинского территориального управления СКЖД. По его словам, в прошлом году перевезено1475,3 тыс. пассажиров, в том числе в пригородномсообщении 778 тыс. пассажиров. Перевезено2641,8 тыс. тонн грузов.

Кроме того, введены дополнительные пригородные поезда: Махачкала-Хасавюрт и Дербент-Граница. В ближайшее время ОАО «РЖД» планируетмасштабную реконструкцию Махачкалинского вокзала, стоимостью работ около 1 млрд руб. Планируется также открытие новых направлений пассажирского сообщения.

В своем выступлении Ширухан Гаджимурадовотметил, что основным видом пассажирского транспорта в республике был и остаётся автомобильный и, прежде всего, автобусный транспорт.

«За 2 последних года налоговые поступления от деятельности перевозчиков выросли более чем в 2 раза и составили в прошлом году 40,0 млн. руб. На ряду с этим в Махачкале проводятся мероприятия по обновлению подвижного состава перевозчиков.Кроме того, в рамках Государственной программы «Доступная среда» в 2020 году Минтрансом РД будет приобретено порядка 10 ед. автобусов, адаптированных для перевозки инвалидов.

Проводится комплекс мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем. В 2019 году установлено 35 комплексов фотовидеофиксации на дорогах регионального значения в местах концентрации ДТП, в этом годузапланирована установка 15-ти таких комплексов», - резюмировал он.

Комментируя доклад, Первый заместитель Председателя Правительства Республики ДагестанГаджимагомед Гусейнов отметил, что транспортная отрасль является одной из ключевых отраслей в республике и имеет большой потенциал.

Говоря о результатах деятельности за прошлый год, Гусейнов особо выделил динамику работы авиационного транспорта в регионе.

«Мы входим в тройку лучших по стране. 1,5 млн пассажиров за прошлый год, хотя по самым удачным прогнозам рассчитывали на 1 млн.Строится международный терминал. Видно, что выстраивается грамотная работа и структура. Мы субсидировали маршрут из Казани в Махачкалу, на сегодняшний день пассажиры из соседних городов Казани стали активно пользоваться этим маршрутом.

Что касается железнодорожного транспорта, то пассажирооборот в пригородном сообщении растет. Но хотелось бы обратить внимание на обслуживание и сервис. Нет ни одной высокой платформы, для того, чтобы взрослые и пожилые люди смогли бы безопасно выходить на платформу. Региону нужен новый вокзал, руководство РЖД нас поддерживает в этом вопросе и мы будем делать все необходимое для реализации проекта. Кроме того, есть задачи увеличить скорость сообщения, также рассматриваем возможность привлечения скоростных поездов», - отметил вице-премьер.

По словам Гусейнова, большая работа проделана по сбору транспортного налога и муниципалитеты среагировали в этом плане оперативно. «По инициативе Главы Дагестана Владимира Васильева эти деньги были направлены на ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований. На эти цели было выделено 771 млн. рублей.

Проект «Мой Дагестан – мои дороги» в 2019 году охватил 68 населенных пунктов с общей численностью населения более 800 тыс. человек. Но по этим дорогам ездит весь Дагестан и поэтому значимость этого проекта гораздо больше, чем кажется. В этом году было решено включить в проект «Мой Дагестан – мои дороги» и Махачкалу», - заявил Гаджимагомед Гусейнов.