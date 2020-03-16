Владимир Васильев: «Задача стоит так, чтобы строить лучше, качественнее, быстрее и больше»

Обращаясь к коллегам, Глава региона напомнил о необходимости качественного и своевременного выполнения ставящихся задач: «Мы предусматриваем хорошие резервы для того, чтобы маневрировать в случае осложнения обстановки. Но задача органов исполнительной власти – не допускать брака в работе и не терять времени даром», - сказал Васильев, предваряя обсуждение.

По словам врио заместителя Председателя Правительства РД Инсафа Хайруллина, за счет средств федерального и республиканского бюджетов в 2020 году строится и проектируется 357 объектов, из них 181 – планируются к вводу в текущем году. Незавершенные строительством и переходящие с 2019 года – 46 объектов, из них 36 намечено ввести в 2020 году.

Вместе с тем, вице-премьер сообщил, что некоторые объекты, подлежащие вводу в этом году, отстают от графика. Причины отставания: отсутствие необходимой исходно-разрешительной документации, представляемой МО, в том числе и генпланов поселений в результате недостатка средств и квалифицированных кадров в муниципалитетах.

В этой связи было озвучено предложение: передать полномочия по разработке документов территориального планирования от муниципалитетов Комитету по архитектуре и градостроительству РД, создав соответствующую структуру – такая практика в России, по словам врио вице-премьера, уже существует. Тогда, уверен врио вице-премьера республики, будет выдаваться качественная документация при наименьших затратах.

Комментируя тему, Владимир Васильев обратил особое внимание на объекты социальной и инженерной инфраструктуры, построенные на землях отгонного животноводства с нарушением установленных норм: «Вы знаете, что есть, например, школы, строительство которых завершено, вложены деньги, но открыть мы их не можем. Такого больше быть не должно, за это будем наказывать». Кроме того, Глава региона, касаясь планируемых изменений, призвал активнее работать с общественными организациями, действующими в отрасли строительства. «Саморегулируемые организации – это наши союзники, а мы – власть, которая работает в интересах населения. Прошу этим руководствоваться», - призвал коллег Владимир Васильев.

Продолжая, Хайруллин отметил слабую квалификацию и отсутствие достаточного кадрового ресурса в проектных организациях, работающих в регионе. «Проектные организации участвовали в большом количестве конкурсов, не сопоставляя силы и имеющиеся ресурсы с принятыми на себя обязательствами. То же можно сказать и о ряде строительных компаний, где отмечается низкий уровень квалификации и недостаточная организация производственных процессов. Мы усилим работу в этой части и решим, как выйти из ситуации, чтобы в дальнейшем не допускать некачественно выполняемой работы».

В связи с чем обозначил врио вице-премьера и такой положительный аспект, как выделение 40 млн руб. на приобретение лабораторного оборудования и проведение геологических, изыскательных, земляных и других необходимых работ. В прошлом году благодаря Госэкспертизе РД по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объектов достигнуто снижение от первоначально заявленной стоимости строительства на 707 млн руб. При этом, сумма налоговых отчислений ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» в 2019 году составила 49,6 млн руб., что в 3 раза больше аналогичного периода 2018 г. В целях исключения коррупции в Учреждении проведено финансовое стимулирование экспертов, рассматривающих проектную документацию, путем увеличения заработной платы в два раза.

Врио вице-премьера в ходе совещания предложил еще одно решение проблемных вопросов: передать функции профильных дирекций в Дирекцию единого заказчика, а экономию средств направить на материально-техническое снабжение Единой дирекции и повышение заработной платы кураторов строительства. Также в Единую дирекцию передать наиболее подготовленные квалифицированные кадры. Глава региона поддержал инициативу, поручив тщательно изучить и проработать вопрос, в том числе и его кадровую составляющую, учитывая специфику строительства в разных отраслях и не забывая о необходимости системных решений, комплексного подхода.

Среди предложений, вынесенных на рассмотрение, был также пересмотр порядка формирования РИП, который позволит закрыть допуск включения в программу объектов, не прошедших качественный отбор и не имеющих необходимой документальной и технической проработки.

Министр строительства и ЖКХ республики Малик Баглиев, говоря о подготовке проектно-сметной документации, напомнил, что проектирование и ввод в эксплуатацию объектов в один и тот же год всегда несет собой определенные риски. По этой причине Правительством региона впервые в этом году были заложены в бюджет средства на ПСД объектов социальной и инженерной инфраструктуры, утвержден лимит на три года. В настоящее время завершается работа по разработке ПСД на 91 объект. Кроме того, по словам Баглиева, уже в 2019 году на эти цели авансировались деньги, что сократило сроки выхода на строительные площадки на 1-2 месяца.

«Нужно учиться работать по-современному. То, что уже сделано, сделано теми ресурсами, которые есть. Но теперь задача стоит так, чтобы строить лучше, качественнее, быстрее и больше. Мы все заинтересованы в этом», - подводя итоги, подчеркнул Глава Дагестана.