ЗАМАНА - Стартовал I Евразийский конкурс «Молодой аналитик Евразии»Межрегиональная молодежная общественная организация «Молодой Мир» (ММООММ) совместно с Евразийским информационно-аналитическим консорциумом (ЕАИК), при поддержке Евразийской экономической коми

Стартовал I Евразийский конкурс «Молодой аналитик Евразии»Межрегиональная молодежная общественная организация «Молодой Мир» (ММООММ) совместно с Евразийским информационно-аналитическим консорциумом (ЕАИК), при поддержке Евразийской экономической коми

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16 марта, 2020. Понедельник 08:28
Стартовал I Евразийский конкурс «Молодой аналитик Евразии»Межрегиональная молодежная общественная организация «Молодой Мир» (ММООММ) совместно с Евразийским информационно-аналитическим консорциумом (ЕАИК), при поддержке Евразийской экономической коми

Межрегиональная молодежная общественная организация «Молодой Мир» (ММООММ) совместно с Евразийским информационно-аналитическим консорциумом (ЕАИК), при поддержке Евразийской экономической комиссии и Общественной палаты РФ проводит I Евразийский конкурс «Молодой аналитик Евразии». Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службы Минкомсвязи РД.

Стартовал I Евразийский конкурс «Молодой аналитик Евразии»Межрегиональная молодежная общественная организация «Молодой Мир» (ММООММ) совместно с Евразийским информационно-аналитическим консорциумом (ЕАИК), при поддержке Евразийской экономической коми
Информация

 Основная цель конкурса - развитие на новом уровне качества аналитической деятельности по поддержке принятия решений в системах управления развитием и обеспечения безопасности. 
Оператор конкурса – Ассоциация развития аналитического потенциала личности, общества и государства «Аналитика». Соорганизаторами конкурса являются  Ассоциация технических университетов (МГТУ им.  Н.Э. Баумана), Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России, РАНХиГС,  РУДН и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Принять участие в конкурсе могут граждане стран СНГ не старше 35 лет по категориям: – студенты бакалавриата, магистратуры, выпускники вузов и  аспиранты; научно-педагогические, научные и практические работники; профессиональные аналитики, эксперты и специалисты аналитических центров.

Темой конкурса 2020 года является «Евразийское пространство: опыт, проблемы, приоритеты развития и безопасности».

Конкурс пройдет по следующим специализированным направлениям, которые будут курировать головные организации:

• евразийский экономический союз в глобальном мире: политика и дипломатия (тематические направления: дипломатия, политология, журналистика, юриспруденция) - курирует МИЭПиД МГИМО (У) МИД России;

• образование, наука, техника, технологии и инновации как основа экономической интеграции стран ЕАЭС и СНГ (тематические направления: образование и наука, техника и технологии) – курирует Ассоциация технических университетов (МГТУ им. Н.Э. Баумана);

• перспективы евразийской интеграции в финансово-правовой и социально-экономической сфере (тематические направления: экономика, финансы, юриспруденция, социология, регионоведение) – курирует Финансовый университет при Правительстве РФ;

• социогуманитарные аспекты евразийской интеграции (основные специализации участников: философия, культурология, история, социология, демография, журналистика) – курирует РУДН.

В конкурсе предусмотрены 4 номинации:

лучший аналитик в области дипломатии и политики 2020 года;

лучший аналитик в области образования, науки, техники, технологий и инноваций 2020 года;

лучший аналитик в финансово-правовой и социально-экономической областях 2020 года;

лучший аналитик в социогуманитарной области 2020 года. 

Конкурсную аналитическую работу с приложениями публикаций по теме, выступлений на научных конференциях и иных мероприятиях и других материалов можно представить через сайты конкурса: страна2-0.рф, http://anltka.org по одному или нескольким тематическим направлениям.

Работа должна быть набрана шрифтом Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. Допустимый объём конкурсной работы – не более 25 страниц текста, включая аннотацию и перечень ключевых слов.

Конкурс пройдет в три этапа:

1) сбор заявок участников – до 20 апреля 2020 года;

2) оценка заявок участников – до 15 июня 2020 года;

3) подведение итогов конкурса – до 16 октября 2020 года.

По словам собеседника нашего издания, данный конкурс будет способствовать росту вовлеченности аналитических и управленческих кадров республики Дагестан в интеграционные процессы на территории СНГ, а также создаст потенциал их вовлечения в новые проекты набирающего силу Евразийского сотрудничества.

 

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