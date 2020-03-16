ЗАМАНА - В Махачкале пройдет цифровой диктант

В Махачкале пройдет цифровой диктант

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16 марта, 2020. Понедельник 08:16
В Махачкале пройдет цифровой диктант

Самая масштабная проверка цифровой грамотности в России — Цифровой Диктант: проверь свой уровень цифровой грамотности!

В Махачкале пройдет цифровой диктант
Информация

В условиях бурного развития информационных технологий цифровая грамотность приобретает важнейшее значение. Помимо того, что она помогает ориентироваться в потоке информации и защищать себя в цифровом мире, она расширяет наши возможности в реальной жизни, влечет за собой развитие технологий и креативности.

Диктант состоит из вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (18 лет и старше), и разделенных на 4 смысловых блока (3 основных и 1 дополнительный):

  • Основы цифрового потребления

  • Цифровые компетенции

  • Цифровая безопасность

  • Новые технологии (искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн).

Цифровой Диктант в Махачкале пройдет 28 марта в актовом зале Национальной библиотеки в 12:30 по адресу: пр-т Р. Гамзатова (бывший пр-т Ленина), дом 43.

Для прохождения Цифрового Диктанта на площадке Национальной библиотеки потребуется личное мобильное устройство (телефон/планшет). Зал рассчитан на 180 посадочных мест.

Гостей ждет официальное открытие Акции представителями министерства информации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан. На мероприятии ожидаются представители городской администрации и руководства Республики Дагестан.

Участникам акции, набравшим наибольшее количество баллов по итогам прохождения цифрового диктанта, будут вручены подарки.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

 

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