ЗАМАНА - В Кизляре для ветерана Великой Отечественной провели персональный парад

В Кизляре для ветерана Великой Отечественной провели персональный парад

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13 марта, 2020. Пятница 16:15
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Сегодня в Кизляре для ветерана Великой Отечественной войны Веры Никитиной военнослужащие Национальной гвардии провели парад, сообщает сетевое издание «Инфо-Кизляр».

В Кизляре для ветерана Великой Отечественной провели персональный парад
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На фронт Вера Никитина ушла в 1942 году добровольцем. А в мае 1945-го дошла до Берлина и оставила на стене рейхстага надпись со своей девичьей фамилией: «Липина из Кизляра».

В персональном параде во дворе ее дома на улице Циолковского приняли участие 80 военнослужащих Кизлярского батальона Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ. Командовал парадом заместитель командира по работе с личным составом Махачкалинского соединения полковник Василий Липатов.

«К сожалению, не все ветераны могут присутствовать на Парадах Победы — по состоянию здоровья или ввиду преклонного возраста. Для того, чтобы никто из них не пропустил столь значимое событие, и проводятся подобные мероприятия», — сказал он.

К поздравлению 96-летнего ветерана присоединились воспитанники школ Кизляра, юнармейцы и барабанщицы. В память о жертвах войны школьники запустили в небо воздушные шары. Вера Никитина (Липина) родом из станицы Александрия Кизлярского района. Уйдя на фронт добровольцем, она прошла курсы стрелка-бомбардировщика в Грозном и была направлена в действующую армию Второго Белорусского фронта. В ее задачи входила подготовка самолетов к боевым заданиям: она загружала боеприпасы. Молодая девушка прошла с боями Белоруссию, Польшу, Германию. Встретила Победу недалеко от Берлина. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

 

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