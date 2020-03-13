В Махачкале обсудили актуальные вопросы для собственников коммерческой недвижимости по итогам государственной кадастровой оценки недвижимости

На мероприятии присутствовали первый заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Мурад Алиев, первый заместитель директора ГБУ РД «Дагтехкадастр» Заур Клычев, заместитель директора ГБУ РД «Дагтехкадастр» Байбулат Бейбулатов, член Общественной палаты РД Вагаб Казибеков, вице-президент ТПП РД Александр Шевченко, представители бизнес-сообществ РД и предприниматели.

Бизнес-омбудсмен отметил, что вопросы кадастровой оценки неоднократно поднимались в ходе встреч Уполномоченного с предпринимателями. В некоторых случаях кадастровая стоимость объектов недвижимости кратно увеличилась по сравнению с результатами предыдущей оценки. В случае значительного превышения стоимости у собственников есть возможность оспорить результаты оценки в досудебном порядке, снизить стоимость своих объектов, а соответственно, и размер налога.

Первый заместитель директора ГБУ РД «Дагтехкадастр» Заур Клычев выступил с презентацией «Анализ кадастровой стоимости коммерческих и производственных объектов по результатам ГКО 2019», рассказав о кадастровой оценке и о роли ГБУ РД «Дагтехкадастр». «Роль ГБУ РД «Дагтехкадастр» в государственной кадастровой оценке это не только оценка, но и осуществление сбора и обработки информации об объектах недвижимости на постоянной основе. Эта информация позволяет мониторить и выявлять объекты недвижимости с неверными характеристиками, которые могут привести к изменению кадастровой стоимости и, соответственно к несправедливому налогообложению», - отметил Заур Клычев. ГБУ РД «Дагтехкадастр» был представлен ряд объектов на презентации с примерами влияния ошибок в характеристиках объектов, взятых с ЕГРН на их конечную стоимость.

Стоит отметить, что Уполномоченным были приглашены некоторые собственники таких объектов. В свою очередь, они смогли получить конкретные разъяснения по исправлению данных ошибок.

Заместитель директора ГБУ РД «Дагтехкадастр» Байбулат Бейбулатов отметил, что ГБУ РД «Дагтехкадастр» занимается предоставлением разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, а также принятием заявлений на исправление ошибок. Он подробно остановился на самом этапе получения информации для исправления ошибок. Так, ведомством на сегодняшний день принято 99 обращений, из них 19 обращений об исправлении ошибок.

Первый заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Мурад Алиев рассказал, что ГБУ РД «Дагтехкадастр» неоднократно проведены выезды в муниципальные образования для проведения разъяснительной работы. Он призвал предпринимателей не акцентировать внимание на повышении кадастровой стоимости, а оценивать ее объетивность.

Отмечено, что пересмотр кадастровой стоимости является бесплатной услугой, которая может быть предоставлена в течение 30 дней со дня поступления обращения в ГБУ РД «Дагтехкадастр».

Мурад Далгатов еще раз напомнил предпринимателям, что инициатива в оспаривании кадастровой стоимости должна исходить от самих собственников объектов.

Предприниматели обозначили необходимость в составлении конкретного перечня документов, которые должны быть приложены к заявлению об исправлении кадастровой стоимости.

Руководство Минимущества РД и ГБУ РД «Дагтехкадастр» призвали предпринимателей к активности в подаче заявлений на исправление ошибок, по кадастровой оценке, при их наличии.