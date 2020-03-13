Жители Дагестана пройдут бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

В 2020 году в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Республике Дагестан примут участие 680 человек.

Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», в Республике Дагестан в 2020 году, пройдут 497 мамочек.

В данное время Минтрудом РД разработано два проекта постановлений Правительства Республики Дагестан для утверждения Порядков организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц старшего поколения, а также женщин, имеющих малолетних детей.

В целях реализации указанных мероприятий, органами службы занятости Республики Дагестан проведена предварительная работа, по проведению мониторинга (социологических опросов и анализа статистических данных) в целях определения потребности в обучении лиц старшего поколения, а также женщин, имеющих малолетних детей. Также организована информационно-разъяснительная работа с гражданами старшего поколения, а также женщинами, имеющими малолетних детей, о возможности участия в программах бесплатного профессионального обучения, путем создания на своих официальных сайтах раздела, содержащего актуальную информацию об организации обучения. Проведена работа по профессиональной ориентации и профилированию граждан старшего поколения, а также женщин, имеющих малолетних детей, по профессиям, навыкам и компетенциям, в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения. С целью трудоустройства граждан старшего поколения, а также женщин, имеющих малолетних детей, прошедших обучение, организовано взаимодействие с работодателями.

В результате проведенного анализа потребности в обучении граждан и возможностей рынка образовательных услуг, определен и сформирован перечень наиболее востребованных на рынке труда профессий и сформирован примерный банк образовательных программ.

В государственных органах службы занятости населения Республики Дагестан государственную услугу по профессиональной ориентации получили более 250 граждан.

Органами службы занятости населения достигнута предварительная договоренность об обучении более 150 лиц в возрасте 50-ти лет и более 100 женщин, имеющих малолетних детей. Мониторинг среди работодателей и граждан по данному вопросу продолжается.

На сегодняшний день всё готово для того, чтобы приступить к обучению данной категории граждан, сразу после принятия нормативных документов, которое по прогнозам ожидается в апреле 2020 года.