Владимир Васильев: «Увеличение собственных доходов является основой повышения социальной защищённости наших граждан»

Подчеркнув важность рассматриваемой темы, руководитель региона заявил, что вместе с Федеральной налоговой службой, органами исполнительной власти и администрациями муниципалитетов реализуются масштабные мероприятия. Они направлены на расширение налоговой базы, повышение собираемости налогов и вывод бизнеса из «тени».

«Совместным результатом стало увеличение собственных доходов, что является основой развития республики и повышения социальной защищённости наших граждан. Это позволило нам взяться за решение многих проблем. Консолидированный бюджет республики за 2019 год прирос по отношению к 2018-му на 11,8% и превысил 41 млрд рублей», – обозначил Владимир Васильев. При этом он констатировал, что упор делается на вывод бизнеса из «тени», что уже принесло положительные плоды.

Отдельно выделил руководитель субъекта тему сбора транспортного налога. Если работа в этом направлении начиналась с цифры в 33%, то сейчас регион, по его словам, может довести этот показатель до 90%.

«Мы должны ориентироваться на лучшее. Наши жители хотят жить как в лучшем регионе. Все условия для этого есть. В результате мы сможем отдать 1,7 млрд на ремонт дорог в районах. От этого зависят вопросы доезда скорой помощи, пожарных и так далее. Более того, это положительно скажется потом и на экономике», – выразил мнение он.

Не обошёл стороной Глава РД и тему необоснованных проверок бизнеса. Многократные проверки преуспевающих предприятий, создание для них административных барьеров и другие корыстные мотивы представителей органов власти не останутся безнаказанными. Вместе с тем он заявил, что вся работа должна проводиться прозрачно.

Напомнив о том, что власть открыта для диалога с бизнесом, Владимир Васильев упомянул работу, ранее проведённую с банкетными залами, АЗС и другими предприятиями. Аналогично будут выстраиваться сейчас отношения с крупными должниками. Не умаляя важности достигнутых результатов, Глава Дагестана заявил, что в сегодняшних условиях возможно только наращивание темпов и постоянное движение вперёд, так как бездействие может привести к откату в прошлое.

«Будем доходить до каждого: точечно, но по существу. Мы будем возвращать в правовое поле по-разному: и договариваться, и предупреждать, и жестоко наказывать нарушителей закона. Действия ради действия сегодня смысла не имеют, встаёт вопрос о профессиональной пригодности чиновника, который констатирует многие годы или месяцы одну и ту же проблему», – акцентировал внимание собравшихся руководитель региона.

Подробно о положении дел в обсуждаемой области рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Дагестану Газинур Апсалямов. Так, озвучено, что в 2019 году совместно с органами местного самоуправления и МВД по РД в ходе контрольных мероприятий проверено 15450 объектов предпринимательской деятельности, из которых 5975 лиц не состояли на налоговом учете. Эта ситуация исправлена и 2913 из них поставлено на налоговый учёт. В виде налогов в бюджеты всех уровней и страховых взносов во внебюджетные фонды от данной категории налогоплательщиков поступило 38 млн рублей. Помимо прочего, по результатам проведенных совместных мероприятий 3193 лица привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Продолжая, Газинур Апсалямов сказал: «На особом контроле находятся 14 направлений предпринимательской деятельности, отмеченных Главой Дагестана. Среди них – банкетные залы, рынки, объекты общественного питания, перевозка пассажиров, производство мебели, ювелирные изделия, производство обуви, мойки, теплица и рыбохозяйственный комплекс и т.д. В 2019 году продолжена работа по детенизации в сфере реализации горюче-смазочных материалов. Положительный опыт проделанной в столице региона работы ретранслируется на муниципальные образования».

В своём выступлении докладчик также отметил, что в соответствии с поручением Главы РД создана рабочая группа по увеличению налоговых поступлений от налогоплательщиков, зарегистрированных в столице региона. За период с 13 декабря 2019 года по 6 марта 2020 года в рамках работы рабочей группы проверено 1807 объектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Благодаря этому дополнительно поставлено на налоговый учет 457 объектов предпринимательства и установлено 215 единиц контрольно-кассовой техники. Еще одним эффективным механизмом увеличения налоговой базы назвал глава УФНС России по РД вовлечение в облагаемый оборот дополнительных объектов капитального строительства и земельных участков. Для сохранения темпов роста необходимо провести сверку баз данных Росреестра по РД и УФНС России по РД. В настоящее время работа в данном направлении идёт.

Заслушав информацию, Владимир Васильев сообщил, что объем розничного оборота составляет 565 млрд рублей, из них 542 млрд – наличные денежные средства. Выразив обеспокоенность тем, что такое положение дел питает коррупцию и негатив, Глава РД назвал это вызовом для всех руководителей.

Напомнив о том, что именно благодаря налогам сегодня обеспечиваются жильем инвалиды и решаются другие социальные проблемы, он констатировал, что можно добиться еще более впечатляющих результатов «если последовательно ступать на «тень», не откатываясь назад по темпам».

При этом он подчеркнул, что предприниматели должны уплачивать установленные законом налоги, а присутствующих руководителей призвал к такой позиции – сотрудничать с бизнесом, защищая его и давая возможность подняться.

«Мы не можем допустить, чтобы в Дагестане условия для бизнеса были хуже, чем в других регионах», – заявил руководитель республики. Вся работа, уверен Глава Дагестана, должна основываться на принципах справедливости. В этой связи по определённым категориям он назвал возможным снижение налоговой ставки.

В продолжение темы выступил курирующий данный вопрос Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов. В первую очередь он подтвердил тезис о том, то основная задача – делать упор на тот сегмент, который остаётся в «тени».

«По основным налоговым направлениям рост наблюдается по НДФЛ, акцизам, налогам на совокупный доход. Рост по последнему показателю 15,1% – этому способствовали выход из «тени» субъектов МСП и экономическая активность. Нет большого прогресса по таким видам налогов, как – на имущество, на объекты капстроительства, земельному и транспортному», – перечислил Первый вице-премьер.

Среди отраслей, которые дают основные доходы, он перечислил сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство – 351 млн рублей, промышленность – 12,9 млрд рублей. При этом оптовая и розничная торговля принесла всего лишь 4,5 млрд. А гостиницы и предприятия общественного питания – всего 148 млн, несмотря на значительный оборот в этой сфере.

Отдельно остановился Гаджимагомед Гусейнов на теме налогового потенциала. По его словам, рост поступлений земельного налога может быть порядка 698 млн рублей. «В сфере торговли вы обозначали оборот розничной торговли – 565 млрд рублей. На этот оборот начислено налогов – чуть меньше 2 млрд рублей. Этот показатель составляет 0,35%, среднероссийское значение к такому обороту – 1,75%. Если прийти к среднероссийскому показателю, то у нас дополнительно бюджет может прирасти на 7,8 млрд рублей. В части общественного питания у нас объем почти 77 млн рублей по 2018 году, уплачено налогов – 133,5 млн. Если довести до среднероссийского значения, дополнительно можно получить 600 млн», – сказал он.

Комментируя, особое внимание обратил Глава РД на незавершенное строительство, так как в этой сфере также имеется потенциал.

«Надо двигаться, исполняя поручения Президента РФ и постановления Правительства, в сторону народа, который порой с трудом сводит концы с концами», – нацелил Владимир Васильев.