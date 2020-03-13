Новую систему обращения с коммунальными отходами обсудили под руководством Главы Дагестана

С основным докладом выступил министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев. Он в частности рассказал о пилотных проектах, реализуемых в городах.

«Мы уже год работаем над переходом на новую систему обращения с ТКО и столкнулись со многими проблемами. Надо понимать, что мы должны иметь в виду не только твёрдые коммунальные отходы, а вообще все отходы, образующиеся на территории республики. По поручению Главы Дагестана, мы приступили к реализации пилотного проекта по раздельному сбору мусора параллельно в городе Каспийске и Дербенте. Это станет примером для всех других муниципалитетов».

В этой связи Владимир Васильев отметил, что выбран очень удачный формат: «Есть проблема, запускаем проект на двух площадках, на котором отрабатываем, что эффективно, а что не очень, учим потом с учётом опыта других глав муниципалитетов».

В продолжение доклада министр подробно остановился на разновидностях контейнеров, которые будут внедрены. Большую часть горожане увидят впервые. Это бункеры для строительного мусора (по форме напоминают кузов грузовой машины), контейнеры под стекло, урны для ртутьсодержащих предметов и урны для раздельного сбора отходов.

Глава Дагестана акцентировал внимание на вопросах утилизации медицинских отходов, и коснулся темы, собираемости, оплаты коммунальных платежей за мусор: «Если человек увидит все эти изменения, то у него не возникнет вопроса - надо ли платить за эту услугу».

«С медицинскими отходами, совместно с Минздравом РД работа уже началась, к ней подключили Росздравнадзор РД, Роспотребнадзор РД, направлено письмо и видеоматериалы по этой теме в республиканскую прокуратуру. Мы обязательно наведём в этом направлении порядок»,- пообещал Набиюла Карачаев.

Министр также сообщил, что в Каспийске установлено 6 экопунктов, где у граждан покупается вторичное сырьё и люди проявили к этой инициативе большую заинтересованность. Было отмечено, что в Каспийске и Дербенте самые высокие показатели сбора денег за мусор, более 80%, тогда как в среднем по республике примерно 30%.

«Надо с людьми работать, разъяснять, заинтересовывать, показывать, в этой сфере кроется большой потенциал», - прокомментировал Владимир Васильев.

Со своей стороны Набиюла Карачаев сообщил, что по реализации пилотных проектов создан штаб, в рамках которого, приглашаются главы городов и районов, которым вручаются видеоматериалы, а также предоставляется необходимая информация.

В заключение Глава Дагестана обратил внимание на работу с молодежью. «Надо воспитывать экологическую культуру со школьной скамьи, ведь это так хорошо, и людям нравится жить в чистоте», - подчеркнул Глава Дагестана.