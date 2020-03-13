Бывший мэр Махачкалы Амиров направил прошение о помиловании

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, который отбывает пожизненное заключение в оренбургской колонии за подготовку к совершению теракта и незаконный оборот оружия, направил прошение о помиловании. Документы по этому вопросу переданы губернатору Оренбургской области Денису Паслеру, сообщил в пятницу ТАСС председатель региональной комиссии по вопросам помилования Александр Колотов.

Амиров содержится в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области, после нескольких покушений на его жизнь является инвалидом-колясочником. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре 2019 года в ответ на просьбу журналистки помиловать экс-мэра Махачкалы пообещал подумать над этим вопросом. По его словам, обращения с просьбами о помиловании Амирова поступают многократно. Но поскольку его вина была доказана в суде, этот вопрос нужно еще раз изучить, отметил глава государства.

"Ходатайство Амирова С. Д. поступило в комиссию по вопросам помилования на территории Оренбургской области и было рассмотрено в порядке и в сроки, установленные Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации от 28.12.2001 №1500. Решение комиссии в отношении осужденного было направлено губернатору Оренбургской области для дальнейшего рассмотрения. Обращения граждан и организаций в отношении Амирова С. Д. были приложены к указанным материалам о помиловании осужденного", - говорится в ответе Колотова на запрос ТАСС.

Колотов не уточнил, какое решение было принято комиссией, а также, когда было подано ходатайство о помиловании. ТАСС пока не располагает официальным комментарием от УФСИН по Оренбургской области. "Прошение в секретариат губернатора не поступало", - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Председатель ОНК Оренбургской области Альбина Абязова в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что нареканий к условиям содержания Амирова нет. "Жалоб на состояние его здоровья нет, он занимается физзарядкой, гимнастикой", - рассказала она. В аппарате уполномоченного по правам человека в регионе уточнили, что в 2020 году никаких обращений от самого Амирова или от других граждан или организаций по его персоне не поступало.

Бывший мэр Махачкалы был приговорен к пожизненному заключению 27 августа 2015 года. До этого, в июле 2014-го, экс-чиновника уже признали виновным в подготовке к совершению теракта и незаконном обороте оружия и осудили на 10 лет колонии строгого режима. Как установило следствие, Амиров вместе со своими сообщниками планировали сбить пассажирский самолет, в котором должен был лететь глава отделения Пенсионного фонда РФ по Дагестану Сагид Муртазалиев. Кроме того, Амирову предъявили обвинение в организации убийства сотрудника Следственного комитета России. По совокупности этих преступлений он и получил пожизненное наказание.