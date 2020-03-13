Глава Дагестана принял участие в 44 сессии Народного Собрания РД шестого созыва

Открыл и вёл её спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов.

В повестку дня сессии был включен один вопрос: «О законе Российской Федерации о поправке в Конституцию Российской Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

С докладом по теме выступил Председатель Комитета Комитет по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению НС РД Алавудин Мирзабалаев. Также прозвучали выступления руководителей фракций, обозначивших от имени возглавляемых ими партийных организаций общую позицию по тем или иным поправкам в Конституцию РФ. Таким образом, в результате открытого голосования, законопроект был поддержан депутатами.

Напомним, 20 января 2020 года Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект №885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» (с марта 2020 года – «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»), предусматривающий изменения в ряде статей Конституции РФ.

В общей сложности корректировке подлежали 22 статьи глав 3-8 («Федеративное устройство», «Президент РФ», «Федеральное собрание», «Правительство РФ», «Судебная власть и прокуратура», «Местное самоуправление»). Поправки не затрагивали главы 1-2 и 9 основного закона.

11 марта 2020 года Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ, предложенный главой государства Владимиром Путиным. Затем документ должны поддержать не менее двух третей законодательных собраний субъектов РФ, после чего закон будет подписан Президентом. После чего пройдет Всенародное голосование по всему пакету предложенных изменений: референдум назначен на 22 апреля 2020 года. По результатам волеизъявления граждан Президент примет окончательное решение о подписании поправок в основной закон страны.

В частности, глава государства предложил установить приоритет российской Конституции над требованиями международного законодательства, закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, Совета Федерации, Конституционного суда, ограничить число президентских сроков, закрепить в основном законе ряд мер социальной поддержки населения. Это касается, в частности, гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных пособий и пенсий.