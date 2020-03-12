Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов РФ» получил всероссийского грант конкурса в номинации «Патриотическое воспитание – сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны». Подробнее можно прочитать тут.
В Москве прошла фотовыставка всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России»
- Автор Мадина
- 12 марта, 2020. Четверг 17:26
1 марта 2020г. в 12.00 в Москве прошла праздничная презентация фотовыставки всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов РФ».
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