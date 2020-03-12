В Москве прошел Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов России»

1 марта 2020г. в 12.00 по адресу: Москва, ЦМТ Конгресс Холл. (Краснопресненская набережная 12, подъезд 4) состоялось Торжественное открытие Фотовыставки Всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России».

Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов России» стал победителем Всероссийского грантового конкурса в номинации «Патриотическое воспитание – сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны».

Организаторы Конкурса:

Победитель Всероссийского грантового конкурса на основании приказа Росмолодежи от 15 октября 2019г. № 352 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2019 году» - Амиров Ильнур Равильевич. При получении грантовой поддержки Росмолодежи.

Партнерами Всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России» выступают:

РОО «Интернациональный Союз Женщин».

Фонд поддержки культурных инициатив «Зур Арт».

Председатель Организационного комитета – Генеральный директор Фонла «Зур Арт» Шакирзянов М.И.

Проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников. Участие в конкурсе бесплатное.

Официальный сайт конкурса www.ethno-photo.com

Руководитель конкурса- Амиров Ильнур со сцены поприветствовал финалистов и гостей фото выставки. Со слов Руководителя проекта информационно были обхвачены 85 регионов РФ с активной регистрацией на конкурс. Всероссийский конкурс дал большой информационный резонанс. Пришло 3500 писем, из них отобраны на конкурс 2200. По итогам заочного отбора членами жюри, выбранные 50 работ были представлены на фотовыставке в г. Москва.

На церемонии торжественного открытия фотовыставки с приветственными словами выступили:

Юрий Желудев-Председатель жюри. Первый Президент Гильдии рекламных фотографов и творческого союза художников.

Галли Германовна Монастырёва – Председатель комитета по развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма при Правительстве Москвы

Ник Мухаммад Латифа –Председатель женского комитета диаспоры Афганистана.

Буняков Сергей Геннадьевич –Руководитель Вьетнамской диаспоры в России

Амирова Альфия Равильевна – Президент РОО «Интернациональный Союз Женщин»

Мадина Махмутова – Член жюри. Мастер национального костюма, член ТСХ РФ, палаты народных художественных промыслов и ремесел РТ и другие почетные гости.

Члены жюри зачитали список Финалистов и торжественно вручил дипломы и каталоги Финалистов участникам, которые присутствовали на торжественной церемонии.

На сцене выступили:

Ведущий коллектив г. Москвы Театр моды PersOna представляет коллекцию стилизованных национальных Костюмов From Russia with love

Гости фотовыставки –Вьетнамская диаспоры в России с музыкальными номерами

Московский Башкирский Народный Театр Ильгам руководитель Мадина Ильгамова. Реконструкция и подлинники старинных костюмов представил показ Коллекции "Вдохновлённые Уралом".

Мадина Махмутова исполнила татарскую народную песню.

Ведущий коллектив г. Москвы Театр моды PersOna представляет коллекцию стилизованных национальных Костюмов Гжель

На торжественной церемонии были выбраны и награждены дипломами и кубками 10 Победителей Всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России».

Галли Германовна Монастырёва – Председатель комитета по развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма при Правительстве Москвы наградила победителей, Членов жюри, Членов организационного комитет, Руководителя фотоконкурса и творческие коллективы грамотами и благодарностями.

Цели проекта:

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

Укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации.

Создание в Российской Федерации уникальной площадки для сплочения народов России разных конфессий и политических взглядов посредством представлений национального костюма.

К участию в проекте были привлечены: мамы и дети, а также могли принимать участие в фотосессии папы, бабушки, дедушки и т.д. Возрастных ограничений по участию в конкурсе не было.

СПИСКИ ФИНАЛИСТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ www.ethno-photo.com

ВХОД НА ФОТОВЫСТАВКУ БЫЛ СВОБОДНЫЙ.

С уважением,

Организационный комитет.