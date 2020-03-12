Законно ли использования тепловизоров для измерения температуры работников?

В связи с запросами работодателей - операторов персональных данных – о допустимости использования тепловизоров для измерения температуры работников, посетителей предприятий и организаций, Роскомнадзор разъясняет.

Температура тела – это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в соответствии с частью 2.3 ст.10 Федерального закона «О персональных данных» допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.

В соответствии со ст. 88 ТК РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения работником трудовых функций. Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых функций, согласия работника на измерение температуры не требуется.

Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, будут выражать свое согласие на сбор сведений о температуре тела (без идентификации) посредством конклюдентных действий, выражающихся в намерении посетить организацию. При этом при выявлении повышенной температуры посетителя направляют на консультацию к врачу.

Работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе в организацию соответствующее объявление.

Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их получения ввиду достижения цели сбора указанных показателей.

(ВНИМАНИЕ: данные разъяснения могут быть скорректированы работодателями с учетом региональных нормативных актов, принятых в связи с угрозой распространения короновируса, например, Указа Мэра Москвы № 12-УМ от 5 марта 2020 г.)