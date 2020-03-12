В Дагестане выбрали руководителей шести медучреждений

В РД по итогам завершившегося конкурса выбраны новые лидеры в 6 медицинских учреждениях.

Каждый, кто претендовал на место руководителя, прошел 2 этапа испытаний, результаты были объявлены в региональном Министерстве здравоохранения.

Главврачом Тляратинской ЦРБ стал Кулу Гусейнов, Курбанмагомед Шамхалов назначен главврачом Кулинской ЦРБ, Шихмагомед Дугужев – главврачом Бабаюртовской ЦРБ, а Расул Гиравов – главврачом Карабудахкентской ЦРБ.

Также, Джамиля Ваджибова стала главврачом городской больницы Дагогней, а Магомед Алиев будет руководить махачкалинской Поликлиникой № 7.

Следует отметить, что все новые главврачи, кроме руководителя Тляратинской ЦРБ, переназначены на свои должности.