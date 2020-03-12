Каждый, кто претендовал на место руководителя, прошел 2 этапа испытаний, результаты были объявлены в региональном Министерстве здравоохранения.
Главврачом Тляратинской ЦРБ стал Кулу Гусейнов, Курбанмагомед Шамхалов назначен главврачом Кулинской ЦРБ, Шихмагомед Дугужев – главврачом Бабаюртовской ЦРБ, а Расул Гиравов – главврачом Карабудахкентской ЦРБ.
Также, Джамиля Ваджибова стала главврачом городской больницы Дагогней, а Магомед Алиев будет руководить махачкалинской Поликлиникой № 7.
Следует отметить, что все новые главврачи, кроме руководителя Тляратинской ЦРБ, переназначены на свои должности.