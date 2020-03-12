В рамках круглого стола были обсуждены проблемы предпринимательства в регионе. Мероприятие прошло под председательством Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД Мурада Далгатова.

Предваряя обсуждения, бизнес-омбудсмен напомнил, что на прошлой неделе прошло обсуждение Доклада с предложениями о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности и путей решения проблем. «После обсуждения и доработки Доклад будет обсуждаться с главой региона. Все это делается для создания комфортных условий ведения предпринимательства», – отметил Далгатов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД понимает сложность ситуации, в которую зачастую попадают предприниматели. «Бизнесмены, которые работают “по-белому”, дают понять, что в сложившихся условиях работать тяжело. Есть много нелегальной продукции, контрафакта, который работает вне закона, и здесь конкурировать сложно. Необходимо доносить до бизнеса, что нужно выходить из “тени” и платить налоги. Как этого добиться и как найти пути решения проблем, для этого мы собрались на сегодняшнем круглом столе. Чтобы обозначить проблемы и решать их поступательно», – заявил он.

Руководитель Дагестанского отделения союза промышленников и предпринимателей, а также президент ООО «Группы компаний фирма АС» Сефер Алиев сетовал на отсутствие «здоровой» конкуренции в сфере бизнеса. «По сути Дагестан стал сливной ямой для всякого контрафакта. Куда смотрит Роспотребнадзор и другие проверяющие органы, когда народ буквально травят. По факту, удар контролирующих органов приходится на легальный бизнес. За прошлый год на наши предприятия пришлось 32 проверки. Значит, чтобы существовать, необходимо уйти в “тень”? Необходимо решать эти проблемы и всячески помогать бизнесменам, которые работают “по-белому”», – отметил он.

О хаосе в строительном бизнесе рассказал генеральный директор Гильдии строителей СКФО Запир Акаев. «Беспорядок и полная коррумпированность в этой области беспокоит не только меня. Тема круглого стола – обеление бизнеса. Мы не первый год стучимся в двери с инициативой создать межведомственный координационный совет, который будет регулировать вопросы строительства в целом. В республике более 550 строительных компаний, из них 150 организаций сегодня работают по госконтракту, остальные на субподряде или в режиме ожидания.

В прошлом году закрыли 40 нелегальных кирпичных заводов. У нас сейсмоопасный регион, страшно представить, что будет в случае сильного землетрясения. Об этом мы говорим везде и всегда, нужно развивать строительную индустрию. Мы имеем 40 закрытых кирпичных заводов, но теперь их место занимает контрафакт из других регионов. Как решать эту проблему? Я призываю обратить на это внимание и прошу создать межведомственный координационный совет, который будет контролировать эту сферу», – заключил Акаев.