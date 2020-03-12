В среду, 11 марта, под руководством вице-премьера РД-министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой прошло заседание Республиканского координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи Республики Дагестан.



Его участники детально обсудили план основных мероприятий по проведению в регионе Года Памяти и Славы, который проходит в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Уммупазиль Омаровой, тема заседания крайне актуальна и объединяет жителей не только республики, но и всей страны: «Этот год особенный. И мы все, как общественные, так и властные структуры, должны, помня о величии предстоящего праздника, 75-летия нашей Победы, организовать все мероприятия так, чтобы смело затем говорить о том, что мы сделали все для сохранения той исторической памяти, которая должна быть в сердцах и умах каждого. Это необходимо, прежде всего, нашей молодежи», - выразила свою позицию вице-премьер.

Как сообщил министр по делам молодежи республики Камил Саидов, План включает в себя 30 международных, всероссийских, республиканских акций и мероприятий и направлен во все муниципальные образования республики и образовательные организации для совместной реализации. В этом году наряду с традиционными мероприятиями, такими как «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и «Бессмертный полк», в него вошли и новые – «Сад памяти», «Граффити победы».

Одним из наиболее значимых и ключевых мероприятий данного плана является Всероссийская акция «Бессмертный полк» - масштабное народное шествие, участником которого стремится стать каждый житель страны.

Шествие «Бессмертного полка» пройдет во всех муниципальных образованиях республики и соберет под свои знамёна жителей районов и городов, представителей общественных организаций, вузов, ссузов, школ республики, молодежных и общественных организаций.

В Махачкале шествие начнется с площади им. Ленина и по установленному маршруту направится к Родопскому бульвару, где по традиции для горожан и гостей республики будут организованы праздничные мероприятия.

Министерством по делам молодежи РД совместно с региональным штабом движения «Бессмертный полк России» ведется работа по подготовке и проведению данной Акции на территории республики. Так, в рамках окружного форума патриотических организаций «Наша Победа», прошедшего в республике при участии движения «Бессмертный полк России», были подготовлены информационно-методические материалы. Помимо прочего, в многофункциональных центрах (МФЦ) будут оказаны услуги по распечатке фотографий ветеранов Великой Отечественной войны для участников шествия.

В ходе совещания Уммупазиль Омарова поручила проработать вопросы транспортного обеспечения участников акции из муниципалитетов, а также скоординировать деятельность муниципальных образований в части проведения «Бессмертного полка» на местах.

Как отметил министр по делам молодежи региона, в виду планируемого проведения большого количества мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы, на сайте «Добровольцы России» открыта регистрация в целях формирования волонтерского корпуса Года памяти и славы в республике, которая предполагает десять направлений работы. Волонтерское сопровождение мероприятий осуществляется активом добровольческих объединений региона, такими как «Волонтеры Победы», «Волонтеры медики», «Юнармия», «Волонтеры культуры» и другими общественными объединениями.

В целом для организации мероприятий привлекут более трехсот волонтеров, экипированных в промо-жилетки и бейсболки в соответствии с официальным брендбуком празднования 75-летия Победы. При этом всех волонтеров обеспечат медицинскими сумками для оказания необходимой первой помощи.

В числе мероприятий Плана по проведению в республике Года памяти и славы и Всероссийская Акция «Блокадный хлеб». Она уже прошла в Дагестане с 18 по 27 января. Главной задачей «Блокадного хлеба» было напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками.

В рамках акции в общеобразовательных школах республики проведен Всероссийский урок памяти, посвященный 76-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда. Урок прошел в 1460 школах с охватом более 350 тысяч учащихся, общий охват акции порядка 400 тысяч человек.

Также в Махачкале, в Приморском парке, участники патриотической акции «Граффити Победы», члены юнармейского движения, изобразили на стене Героя России, награждённого медалью «За взятие Берлина» и участвовавшего в водружении знамени Победы над Рейхстагом Абдулхакима Исмаилова. В апреле-мае текущего года планируется дальнейшая реализация акции «Граффити Победы» в столице республики и в г.Буйнакск.

Важнейшим событием этого года для республики назвала празднование юбилея уникального в стране движения ТОКС. «Я по-особому отношусь к ТОКСу, потому что в нем участвуют те дети, которые, невзирая ни на что, участвуют в реальном поисковом движении, помня историю своей Родины. У этих ребят горят глаза, они – это память поколений, они ее на самом деле чтут», - прокомментировала Уммупазиль Омарова.

Подробно о проведении 50-го слета Республиканского телевизионного отряда краеведов-следопытов рассказал заместитель директора, начальник службы подготовки тематических программ ГТРК «Дагестан» Салам Хавчаев. Слет ТОКСовцев пройдет в регионе с 15 по 18 апреля. Ожидается участие в нем делегаций из целого ряда российских городов.

Еще одним мероприятием юбилейного года станет ежегодный республиканский конкурс «Лучший музей боевой славы в образовательном учреждении», который пройдет с 16 марта по 20 апреля. Он проводится среди учащихся школ республики с пятого по 11 класс и направлен на выявление лучших практик в деятельности школьных музеев и приобщение учащихся к поисковой работе. Среди номинаций конкурса такие, как «Человек – легенда», «История малой Родины», «Лучший музей. Находка» и «Организация проведения встреч».

«Для нас очень важна патриотическая тематика. Мы видим, как нам этого не хватает, как много потеряно в 90-е годы. Любой вклад в это дело мы готовы поддерживать, ведь, каждый день уходят от нас ветераны. А те ребята, которые помнят, - наше будущее», - заметила Омарова.

О проведении в Дагестане Всероссийского исторического диктанта на знание событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» проинформировала координационный совет 1й заместитель руководителя Дагестанского Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Альбина Трошина.

Международная акция «Диктант Победы»- международная акция, которая пройдет в этом году не менее чем в 40 странах:

«Диктант Победы» 24 апреля напишут все страны СНГ, а также США и большинство стран Европы, воевавших с фашизмом – Бельгии, Франции, Польше, Великобритании. Заявки продолжают поступать, в том числе из Африки, Азии, Южной Америки. В настоящее совместно с РЦОИ ведется работа по определению площадок в Республике Дагестан, которые будут направлены организаторам.

В прошлом году в республике было 18 площадок. Утвержденный список этого года будет внесен на сайт диктантпобеды.рф. В целом ожидается рост количества участников акции в несколько раз: «Дикатнт Победы» планируется провести во всех населенных пунктах с численностью населения более 5 тыс.человек.

Для участников подготовят 25 вопросов: 20 заданий будут общефедеральными и пять - посвящены местной тематике.

Акцию «Единой России» поддержало Министерство обороны, поэтому новые площадки диктанта развернутся на базе военных училищ и в воинских частях. В 2019 году в диктанте приняли участие более 150 тыс. человек в 23 государствах. Знания о войне можно было проверить на 1373 площадках, а также на сайте диктантпобеды.рф. Правильно на все задания диктанта ответили более 5,5 тыс. участников.

«В прошлом году мы достойно провели «Диктант Победы» и находимся на хорошем счету, получив высокие оценки. В этом году мы также должны тщательно подготовиться, учитывая, что это не простой диктант – к нему применяются правила проведения ЕГЭ. Работы будут проверяться через Центр обработки информации», - напомнила вице-премьер.

Подводя итоги, Уммупазиль Омарова подчеркнула важность соблюдения единой официальной концепции празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание рекомендовано уделить приданию атмосферы празднования Дня Победы, используя официальный брендбук для оформления площадей, мест массового скопления людей в городах и районах, формированию волонтерского корпуса и другим озвученным вопросам.