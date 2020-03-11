10 марта глава РД Владимир Васильев провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в республике. Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе АГиП РД.

Открывая обсуждение, глава региона подчеркнул, что в прошлом году правоохранительными органами и органами власти РД проделан большой объем работы по стабилизации оперативной обстановки, обеспечению общественной безопасности и правопорядка, профилактике преступлений. Однако, отметил Васильев, в рассматриваемом периоде наблюдается рост преступности в 12 муниципальных районах. В этой связи он обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость усилить профилактическую работу на местах.

Далее руководитель республики подчеркнул, что особое беспокойство вызывают качество и эффективность проводимых профилактических мероприятий, которые иногда не соответствуют остроте ситуации в той или иной местности.

По словам Васильева, наблюдается повышение криминальной активности со стороны ранее судимых лиц. Для предупреждения рецидива, необходимо работать над профилактикой и устранением условий, способствующих его возникновению. В данном вопросе, по словам главы региона, большую роль должен играть воспитательный процесс, организуемый в исправительных учреждениях.

В рамках совещания также выступили руководители ряда министерств и ведомств, которые рассказали о принимаемых органами власти Дагестана мерах по профилактике правонарушений, в том числе по предупреждению рецидивной преступности.

Так, с информацией по теме выступили глава минюста РД Казимагомед Сефикурбанов, глава минтруда Дагестана Изумруд Мугутдинова, врио начальника УФСИН России по РД Расим Мехтиев.

По итогам заседания руководитель Дагестана подчеркнул, что власть будет всячески поддерживать работу в данном направлении.