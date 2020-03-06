В рамках Нацпроекта "Культура" в с.Кубачи Дахадаевского района открыт Дом культуры

Новое здание ДК в селе Кубачи возведено в рамках реализации Национального проекта «Культура» (подпроекта «Культурная среда»). Строительство объекта было начато в августе 2019 года. Завершились работы уже к концу декабря. Как итог – в пользование жителям поступило новое здание, оснащенное актовым залом (на 300 посадочных мест), репетиционным помещением, площадкой для проведения среди детей кружковой работы и библиотекой.

В рамках программы Минкультуры республики по укреплению материально-технической базы учреждений ДК также был оснащен новым звуковым и световым оборудованием. С открытием Дома культуры кубачинцев приехали поздравить глава Дахадаевского района Джарулла Омаров, ректор Дагестанского государственного университета Муртузали Рабаданов и гости из соседних муниципалитетов.

«Дом культуры является центром общественной и культурной жизни населения, местом общения и точкой развития творческих способностей. Для того, чтобы населению хотелось приходить в центр и развивать свой талант, необходимо создавать комфортные условия. Благодаря поддержке федерального проекта, кубачинцы, наконец, получили свой очаг культуры, который будет способствовать увеличению и разнообразию культурно-массовых мероприятий, а также создаст дополнительные возможности для творческой самореализации населения!», - обратился к гостям праздника Омаров. Теплые слова приветствия в адрес земляков высказал также Муртузали Рабаданов. В рамках торжественного открытия ректор ДГУ провел награждение жителей села и района Благодарностями и Почетными грамотами Министерства культуры Дагестана. В завершение торжества, гостям мероприятия была представлена праздничная музыкально-хореографическая программа с участием лучших коллективов, исполнителей, танцоров Дахадаевского района и республики.