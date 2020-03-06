В селе Новый Куруш идет реализация двух республиканских программ

В с. Новый Куруш Хасавюртовского района ведутся работы по благоустройству в рамках реализации республиканских программ «Мой Дагестан – Комфортная городская среда» и «Мой Дагестан – Мои дороги».

Напомним, проекты были запущены в регионе по инициативе руководителя республики Владимира Васильева. В рамках проекта была благоустроена территория, прилегающая к местной мечети. Здесь раньше была заболоченная местность, жители обратились с просьбой благоустроить территорию. Работы были проведены в рамках программы «Мой Дагестан – Комфортная городская среда», на территории появился благоустроенный парк и детская площадка.

Сейчас местных жителей беспокоит состояние улицы Бирюкова, ведущей к мечети – сплошная полоса препятствий, не просыхающие лужи и грязь. Уже в этом году, в рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» улицу приведут в порядок и асфальтируют. Сообщает ГТРК «Дагестан».