ЗАМАНА - В селе Новый Куруш идет реализация двух республиканских программ

В селе Новый Куруш идет реализация двух республиканских программ

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06 марта, 2020. Пятница 13:14
В селе Новый Куруш идет реализация двух республиканских программ

В с. Новый Куруш Хасавюртовского района ведутся работы по благоустройству в рамках реализации республиканских программ  «Мой Дагестан – Комфортная городская среда» и «Мой Дагестан – Мои дороги».

В селе Новый Куруш идет реализация двух республиканских программ
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Напомним, проекты были запущены в регионе по инициативе руководителя республики Владимира Васильева. В рамках проекта была благоустроена территория, прилегающая к местной мечети. Здесь раньше была заболоченная местность, жители обратились с просьбой благоустроить территорию.  Работы были проведены в рамках программы «Мой Дагестан – Комфортная городская среда», на территории появился благоустроенный парк и детская площадка.

Сейчас местных жителей беспокоит состояние улицы Бирюкова, ведущей к мечети – сплошная полоса препятствий, не просыхающие лужи и грязь. Уже в этом году, в рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» улицу приведут в порядок и асфальтируют. Сообщает ГТРК «Дагестан».

 

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