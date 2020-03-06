Владимир Васильев: «Наша задача – создать условия, в которых легальное производство и легальный оборот продукции будут выгоднее, чем контрафакт»

В самом начале мероприятия руководитель региона сообщил, что накануне принял участие в селекторном совещании под председательством вице-премьера Правительства РФ Татьяны Голиковой, на котором обсуждались вопросы предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Касаясь его итогов, Владимир Васильев заявил: «Было отмечено, что обстановка стабильная. Ничего такого, что вызывало бы сегодня особую тревогу, нет. По нашему региону тоже обстановка в целом стабильная. Сейчас есть напряжение в обществе, в интернете часто появляются разного рода эмоциальные, но не совсем проработанные комментарии. Поэтому прошу обратить на это внимание. Информация должна исходить только от тех ведомств, которые уполномочены. При этом прошу вас – и Роспотребнадзор, и Минздрав – реагировать оперативно. Не надо создавать основания для различного рода домыслов и слухов».

Поделился Глава РД с собравшимися и другой хорошей новостью – в регионе открылось современное здание центра медицины катастроф с единой диспетчерской, что позволит улучшить качество медицинской помощи. Подобные решения, по мнению Владимира Васильева, тоже являются ответом на существующие угрозы.

Переходя к теме заседания, руководитель субъекта отметил, что в рамках Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года определены отрасли национальной экономики, в которых сложилась наиболее неблагоприятная ситуация с незаконным оборотом промышленной продукции.

«В первую очередь, это отрасли, которые касаются каждого из нас, и самое главное, здоровья наших детей – пищевая, легкая, медицинская и фармацевтическая промышленности. Контрафакт подрывает конкуренцию на внутреннем рынке и несет угрозу здоровью потребителей. Поэтому борьба с фальсификатом, контрафактом и некачественной продукцией в промышленном производстве является нашим приоритетом. «Серые» импортеры и производители не несут социальных обязательств, уклоняются от уплаты налогов. Наша задача – создать условия, в которых легальное производство и легальный оборот продукции будут выгоднее, чем контрафакт. Мы сегодня выделили два основных вопроса: незаконный ввоз на территорию республики контрафактной продукции легкой промышленности, в том числе нелегальной табачной продукции, и его пресечение, а также тема производства и оборота контрафактной молочной продукции, поступающей в наши медицинские, социальные и образовательные учреждения», – расставил приоритеты Владимир Васильев.

Озвучил руководитель региона и некоторые статистические данные. Так, в 2019 году МВД по РД выявлено 268 преступлений в сфере реализации контрафактной промышленной продукции, в суд направлено 196 уголовных дел и составлено 332 административных протоколов.

«В центре внимания находятся вопросы безопасности и качества продукции, поставляемой по госконтрактам в школы, больницы, детские сады и другие социальные учреждения. У нас очень большой процент молочной продукции неместного производства, что трудно встретить в других регионах. Прошу на это обратить внимание. Наши прилавки, наши возможности заняты производителями из-за пределов нашей административной границы. Кроме того, когда происходят отравления этой продукцией, надо очень жестко реагировать, чтобы такой производитель больше здесь не появлялся. Это будет последовательная, жёсткая позиция», – подчеркнул Владимир Васильев.

Подробно о проводимых мерах по выявлению и пресечению незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции, в том числе табачной, на территории Дагестана, рассказал начальник Дагестанской таможни Руслан Яхьяев.

Говоря о результатах работы за 2019 год, он сообщил, что выявлено и изъято более 5000 единиц контрафактной, несертифицированной продукции, относящейся к категории легкой промышленности (одежда, обувь и т.д.), в то время как за аналогичный период 2018 года установлено 325 единиц. Также возбуждено 1 уголовное дело, ответственность за которое предусмотрено статьей 180 УК РФ, а также 11 дел по административной ответственности. Таким образом общая сумма предотвращённого ущерба правообладателям товарных знаков по оценкам их представителей превысила

27 млн руб. По словам Руслана Яхьяева, работа в данном направлении осуществляется в приграничных пунктах пропуска, входящих в регион деятельности таможни, вследствие чего в отчетном периоде выявлено и изъято более 12 тысяч единиц продукции.

Помимо прочего, в отчётном периоде 2019 года пресечен незаконный ввоз и изъято из незаконного оборота более 58000 упаковок табачной продукции, что в 6 раз превышает показатель за аналогичный период 2018 года. В большинстве случаях нарушения были совершены при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС через Азербайджанскую Республику, а также при реализации продукции в торговых павильонах региона. Что касается уголовных дел, то за 2019 год Дагестанской таможней возбуждено 2 уголовных дела по фактам контрабанды табачных изделий. Стоимость незаконно перемещенных табачных изделий составила более 15 миллионов рублей. Выделяя проблемные вопросы, Руслан Яхьяев указал на незаинтересованность и пассивность некоторых правообладателей товарных знаков, а также низкую регистрацию товарных знаков правообладателями в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности. В этой части, уверен он, необходимо активно привлекать представителей бизнеса, чтобы они регистрировали свои торговые марки, так как продукцию, с зарегистрированным в реестре товарным знаком, намного легче защитить от контрафакта.

В продолжение темы министр внутренних дел по РД Абдурашид Магомедов констатировал, что торговая сеть республики характеризуется значительным товарооборотом, в том числе и оборотом контрафактной промышленной продукции. По его словам, для исключения случаев неправомерных проверок ведомство проводит их только после получения информации о наличии правонарушений.

«За прошедший год из незаконного оборота изъято 2 млн 982 тысячи единиц контрафактной продукции. Практически на каждого жителя республики по одной единице контрафактной продукции. Это очень негативно сказывается на экономике республики», – сказал министр, добавив при этом, что серьезную проблему создаёт поступление табачных изделий. Так, за прошедший год изъято табачных изделий сомнительного качества на 88 млн рублей. Улучшить ситуацию в обсуждаемой сфере, по мнению Абдурашида Магомедова, могло бы наличие представителей Российской антипиратской организации и правообладателей той или иной продукции.

Комментируя услышанное, Владимир Васильев сказал: «Мы сейчас исходим из того, что нужны проверки эффективные, целенаправленные, меняющие ситуацию. Надо задуматься над эффективностью наших проверочных мероприятий. Есть формальный подход, а есть подход, который оценивается достигаемым эффектом. Этого нам не хватает. По поводу ограничений в проведении проверок мы готовы работать с прокуратурой. Нам нужно не просто в текущем режиме проявлять активность, а установить целевой показатель, которого мы хотим достигнуть. При этом мы должны понимать, что надо предоставить конкурентную продукцию высокого качества. Если производитель заключит с нами своего рода соглашение и превратит контрафакт в легальную качественную продукцию, то может, мы его будем стимулировать. Давайте дадим ему возможность выйти из порочного круга и при этом еще за это простимулируем».

В развитие тезиса о создании условий для легального бизнеса Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов привёл в пример обувные фабрики – порядка 5 из них стали резидентами ТОСЭР.

О ситуации в сфере производства и оборота контрафактной и фальсифицированной молочной продукции и мерах по выявлению и пресечению данных фактов на территории Дагестана доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов.

«Есть производство молока, а есть оборот. Мы производим 900 тысяч тонн, 114 тысяч тонн перерабатываем. Если в 2018 мы отражались в системе «Меркурий» и могли контролировать 20 тысяч тонн, то в прошлом году – до 98 тысяч тонн. Эта система позволяет отследить путь от момента производства молока до прилавка, то есть позволяет уменьшить количество фальсификатов. В прошлом году нам это помогло выявить несуществующее молоко и заложенные на него деньги перераспределить между теми, кто реально работает. В результате с 2 до 3,5 рублей нам удалось поднять субсидии на литр молока. Также мы хотим предложить поставлять на нужды государства самую свежую продукцию – не более 70 дней хранения», – сказал глава Минсельхозпрода РД. В связи с тем, что в образовательные организации поставляется некачественная продукция, он также предложил проводить обучающие семинары для работников образовательной сферы. Речь шла также о доукомплектовании Республиканской ветеринарной лаборатории оборудованием, которое может выявлять растительные жиры и другие опасные примеси и фальсификаты.

В свою очередь прокурор Дагестана Алексей Ежов напомнил, что в соответствии с ФЗ № 53 «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» в субъектах создаются региональные фонды сельскохозяйственной продукции. С учётом того, что в Дагестане подобной структуры нет, он предложил рассмотреть возможность её создания.

Некоторые предложения по улучшению ситуации в данной отрасли озвучила и врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Ирина Алжанбекова. В частности, в целях обеспечения должного качества молока и молочной продукции, поставляемых в учреждения социальной сферы, в соответствии с №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» она предложила среди критериев отбора победителя установить превалирующим соответствие продукции всем требованиям качества. Также была озвучена целесообразность проведения лабораторного контроля молочной продукции.

Руководитель Управления Россельхознадзора по РД Курбан Рамазанов со своей стороны предложил возможности возглавляемого им учреждения для проведения лабораторных исследований, так как существует нехватка аккредитованных лабораторий. Кроме того, он выразил мнение, что надо уделить внимание системе «Меркурий».

В рамках заседания также выступил председатель Комитета по государственным закупкам РД Джафар Гаджибеков. Среди основных достижений работы он озвучил увеличение в 2019 году на 48% объёма закупок молочной продукции у дагестанских производителей.

Завершая мероприятие, Владимир Васильев призвал от разговоров переходить к действиям: «Всё, что говорили сейчас выступающие, – ценный опыт. По всем направлениям есть движение. Теперь нужно вместе работать, воспользоваться опытом и масштабировать результат. Тогда будет меняться ситуация».