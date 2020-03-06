Дагестанский школьник Расул Эмирбеков стал победителем Всероссийского конкурса «Без срока давности»

Участие в конкурсе приняли более 130 тысяч школьников со всей страны. На федеральный этап были допущены работы 87 участников – победителей регионального этапа от каждого субъекта.

«Конкурс приурочен к проведению в нашей стране Года памяти и славы. Министерство просвещения с особым вниманием относится к патриотическому воспитанию школьников. След Великой Отечественной войны есть в каждой семье. Важно, чтобы новые поколения с уважением и признательностью относились к воинам, которые защищали нашу Родину. Такие конкурсы – одна из важных частей национального проекта «Образование». Их цель – сохранение знаний о героях, выигравших войну, укрепление современного мира, в котором войн быть не должно», – прокомментировал подведение итогов конкурса Министр просвещения Сергей Кравцов.

От Республики Дагестан на конкурс было направлено сочинение ученика 11 класса СОШ № 12 им. Н. Ш. Казиахмедова г. Дербента Расула Эмирбекова под названием «Живая память». Из 50 работ, представленных на региональном этапе конкурса, оно набрало максимальное количество баллов.

По итогам конкурса сочинение дагестанского школьника вошло в рейтинг десяти абсолютных победителей.

«Каждый школьник, который принял участие в этом конкурсе, внёс свой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, которую мы должны бережно и свято хранить, передавая будущим поколениям. Это самое малое, что мы можем сделать в память о тех, кто ценой своей жизни даровал нам свободу и будущее. Я благодарю каждого участника этого конкурса и поздравляю с победой Расула Эмирбекова», – отметила вице-премьер – министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве. Школьникам вручат дипломы Министерства просвещения России и приглашение на Парад Победы 9 мая 2020 года на Красной площади.