Владимир Васильев встретился с советником Президента РФ Русланом Эдельгериевым

В ходе встречи обсуждена тема усиления контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан, и повышения эффективности работы органов власти в этой части. Кроме того, речь шла об исполнении решений, данных по итогам работы мобильной приемной Президента России в республике с 24 по 25 октября 2019 года.

«Сделав небольшой анализ, я пришел к выводу, что мы плодотворно поработали в прошлом году. Отдельные поручения Президента страны были выполнены раньше сроков, в частности, касающиеся строительства моста в пригороде Дербента – люди очень хорошо отзываются и просят поблагодарить. Также мы посетили больницу и детский сад – с освоением средств все в порядке, все в рамках графика. Сейчас поступили еще обращения граждан, есть сложные вопросы, которые за один визит, возможно, не решить. Но я вижу, взаимодействие власти и общества присутствует», - отметил Руслан Эдельгериев в этой связи. Помимо положительной динамики в решении социальных вопросов, советник Президента страны также констатировал преобразования, произошедшие во внешнем облике столицы региона, его санитарном состоянии.

«Для нас важна Ваша оценка. У нас, действительно, были вопросы, мы их подтянули. Не расслабляемся и работаем дальше. Резервы у нас есть. Мониторинг ведется постоянно, я лично держу на контроле и буду докладывать об исполнении. Безусловно, все мероприятия должны выполняться в срок», - заметил со своей стороны Васильев.

Глава региона также поблагодарил Руслана Эдельгериева за поддержку региона и предложил к обсуждению, помимо прочих, и проблемы, связанные с водоотведением городов Кизляр, Буйнакск и Хасавюрт.

Помимо этого, был поднят вопрос подготовки регионального плана адаптации к климатическим изменениям. «Очень важно, чтобы каждый субъект с учетом региональных особенностей подавал данные по тем направлениям, где, по мнению субъекта, есть большие риски в связи с изменением климата. Для Дагестана, насколько я знаю, это нехватка воды, мелиорация. При этом важно синхронизировать эту работу с другими, приграничными субъектами, чтобы сообща отвечать новым вызовам», - пояснил Эдельгериев.

Комментируя тему, руководитель республики обратился к проблеме водных ресурсов бассейна р.Самур, а также коснулся перспективы реализации инициативы использования солнечной и ветряной энергии в хозяйственной деятельности южной зоны региона.

«Из года в год осадки в Дагестане снижаются, истощаются подземные воды. Сейчас пришло время, когда можно пересмотреть прежние договоренности, все взвесив, решить вопрос с водой с соседним государством», - подчеркнул Васильев.

Руслан Эдельгериев поддержал озвученные Главой Дагестана идеи, назвав проекты современной энергетики очень эффективными, позволяющими одновременно закрыть сразу несколько вопросов, в том числе и водообеспечения сельхозугодий. Более того, по словам советника Президента России, уже в ближайшее время в ряде регионов будут запущены пилотные проекты по обеспечению сельхозтоваропроизводителей в труднодоступных районах солнечными батареями, которые существенно смогут облегчить быт. Однако при этом субъекты производства должны в дальнейшем обеспечить рост внутреннего валового продукта.

Владимир Васильев от имени республики выразил готовность присоединиться к числу пилотных в этом направлении регионов, согласившись с тем, что установка компактных станций в горной зоне может стать эффективным способом решения проблемы обеспечения энергией населения.

По поручению Президента России в рамках мобильной приемной главы государства Руслан Эдельгериев проведет личный прием граждан в Дагестане. Он пройдет 6 марта в Махачкале, а также в Кизилюртовском и Хасавюртовском районах республики. С выездом на место советник Президента РФ и руководители органов исполнительной власти региона рассмотрят обращения дагестанцев, поступившие в адрес Владимира Владимировича Путина. Они касаются благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов, реконструкции дорог, строительства детского сада и школы, а также водовода в муниципалитетах.

Во встрече принял участие Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов.