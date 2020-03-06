В Минздраве Дагестана прошла итоговая коллегия

В Министерстве здравоохранения республики прошла итоговая коллегия, на которой обсудили текущее состояние отрасли и планы ее развития на ближайший год.

В мероприятии принимали участие 1-вицепремьер правительства региона Анатолий Карибов, ректор Даггосмедуниверситета Сулейман Маммаев, директор ТФОМС Ильяс Мамаев, Председатель профкома медработников РД Зумруд Бучаева, представители Адмирстрации Главы и Правительства региона, руководители ЛПУ и представители медицинской общественности.

Приветствуя участников мероприятия, Анатолий Карибов отметил, что работа службы здравоохранения республики все больше становится социально ориентированной.

«За минувший год ведомству удалось достичь существенных результатов – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни дагестанцев до 78,7 лет. По данному показателю республика занимает третье место в России и второе в СКФО. Продолжается снижение и младенческой смертности, которая,за последние 7 лет, уменьшилась более чем в 2 раза. Идет внедрение новые высокотехнологичных методов лечения пациентов. В 2019 году выросло количество высокотехнологичных операций на 2203, также спектр профилей вмешательств значительно расширился», - подчеркнул 1-вицепремьер.

Далее глава регионального здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов подробно доложил о ситуации в отрасли, отметив среди первостепенных задач обеспечение доступности медпомощи, в том числе труднодоступных районах; снижение младенческой смертности; улучшение лекарственного обеспечения льготных категории граждан; профподготовку врачей и внедрение информационных технологий в практику здравоохранения.

«В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» было создано 20 новых ФАПов и ФП, в 7 медорганизациях на 100% внедрена новая модель - «Бережливая поликлиника», обеспеченоразвитие санитарной авиации, внедрение информационных технологий и передовых достижений медицинской науки в практику здравоохранения», - сообщил министр.

Говоря о техническом оснащении ЛПУ республики Джамалудин Гаджиибрагимов отметил, что этой статье расходов уделяется особенное внимание. Так в прошлом году республика закупила 5 аппаратов КТ на сумму 224,9 млн рублей; 108 автомобилей СМП на 256,3 млн рублей; 55 флюорографов на 354,1 млн рублей; полностью оснащен оборудованием центр онкологической помощи Кизляра на сумму 50,9 млн рублей; также для ряда ЛПУ было приобретено необходимое медоборудование на сумму 395,7 млн рублей.

«В 2020 году также, за счет средств республиканского бюджета для ЛПУ будет дополнительно приобретено медицинскоеоборудование и автотранспорт (на 796,4 млн рублей) и проведен капремонт в 30 медучреждениях (на 290,8 млн рублей). В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Республиканский онкологический центр был оснащен 76 единицамимедицинского оборудования. Кроме того в Кизлярской ЦГБ открыт Центр амбулаторной онкологической помощи, в который за счет средств регионального бюджета приобрели 53 единицы диагностического оборудования и проведен ремонт», - сказал Гаджиибрагимов.

Что касается трудоустройства молодых специалистов и работе программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», то, глава регионального Минздрава сообщил, что в прошлом году на работу в медорганизации республики трудоустроились 832 врача. В том числе 249 врачей направлены на работу в село. Также к работе на селе были привлечены 1314 молодых специалиста.

«Приоритетным направлением работы Минздрава является оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В 2019 году 16 государственных медицинских организаций оказывали ВМП, (7430 больных было обслужено). На сегодняшний день лицензию на оказание ВМП получили еще 3 медицинские организации», - подчеркнул министр здравоохранения РД.

Прошлый год также был благоприятным для развития службы скорой медицинской скорой медицинской помощи, считает глава регионального здравоохранения, поскольку медицинскиеорганизации получили 150 автомобилей скорой медпомощи. На 28 % обновлен автопарк станции СМП в Махачкале, которая на днях была переведена в новое здание. Для нужд «скорой» был приобретен вертолет Ми8-АМТ (мощность 340 вылетов в ежегодно»). До 2024 года в республике планируется построить 42 вертолетные площадки.

«На лекарственное обеспечение льготных граждан, категорий сохранивших социальный, пакет было выделено 485,7 млн рублей. В отличие от предыдущих годов на 2020 год отмечается увеличение числа лиц, сохранивших право на набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения. Централизованно по 12-ти высокозатратным нозологиям было поставлено лекарственных препаратов для больных на сумму 994,7 млн рублей. Больные сахарным диабетам, пациенты со злокачественными новообразованиями, с хронической почечной недостаточностью, а также больные с редкими заболеваниями в полной мере были обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения», - сказал министр.

Он также сообщил о работе проводимой в республике по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

В рамках коллегии также прошло вручение благодарностей министра здравоохранения РФ шести представителям службы здравоохранения Дагестана.