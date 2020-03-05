Изумруд Мугутдинова: «“WorldSkills” формирует правильное отношение к рабочим профессиям»

На площадке информагентства состоялась пресс-конференция министра труда и социального развития республики Изумруд Мугутдиновой и представителей Минкомсвязи РД по вопросу проведения в регионе V чемпионата рабочих профессий Worldskills Russia.

В ходе общения чиновников с журналистами республиканских и национальных СМИ прошло обсуждение итогов нескольких дней чемпионата и дальнейшее развитие движения Worldskills Russia в Дагестане. Представителей СМИ, в первую очередь, интересовала дальнейшая судьба финалистов чемпионата. Министр отметила, что все победители получат работу по профилю. Несколько человек уже получили работу в крупной энергетической компании. «Чемпионат Worldskills Russia как раз формирует отношение работодателя к рабочим профессиям, к высоким стандартам специалистов и, соответственно, с высокой заработной платой. Это хорошее взаимодействие между работодателем и потенциальным работником», – отметила Мугутдинова. Представитель движения Worldskills Russia в республике, руководитель РМЦЗ «Успех» Тамерлан Буганов напомнил, что в этом году на чемпионате в республике представлено рекордное число рабочих компетенций – 50. Для сравнения в 2016 их было всего 16. В V чемпионате рабочих профессий принимает участие 300 молодых специалистов, по итогам мероприятия сформируется команда для представления региона в Национальном этапе чемпионата Worldskills Russia.