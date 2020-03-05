В Мехельтинской средней школе Гумбетовского района провели День памяти «Дети войны»

3 марта 2020 года в Мехельтинской средней школе Гумбетовского района имени Чалаби Магомедова провели культурно-историческое, военно-патриотическое мероприятие «Дети войны», посвященное Году памяти и славы и 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Открыл и провел мероприятие заместитель директора по воспитательной работе Мехельтинской средней школы Абдурахман Дайтмирзаев. Перед детьми и другими участниками Дня памяти выступили Нина Кузенко и Гулисат Худатбегова, которые были детьми во время ВОВ и помнят суровую реальность тех лет.

Нина Кузенко родилась в 1938 году в селе Прохоровка Белгородской области, под которым произошло самое крупное танковое сражение в истории человечества, положившее конец мечтам фашистов переломить ход Второй мировой войны.

В детстве она стала свидетельницей того, как гитлеровцы заживо сожгли женщин, стариков и детей. Кузенко рассказала о том, как нацисты бесчинствовали на оккупированных территориях, призвала новые поколения беречь память о войне и свято чтить защитников Отечества. Нина Кузенко связала свою жизнь с уроженцем Гумбетовского района, работала в ЦРБ муниципалитета, овладела аварским языком, стала настоящей горянкой.

Гулисат Худатбегова также поделилась воспоминаниями о тяготах жизни тыловиков, пожелала россиянам мирного неба над головой. Дети показали сценки на тему Великой Отечественной войны, прочитали и спели песни военных лет. Художественные номера учащихся подготовила Равзанат Омарова и другие педагоги. В рамках мероприятия также выступили: начальник отдела культуры и туризма администрации Гумбетовского района Хайбула Абдурахманов, главный редактор еженедельника «Гумбет» Гамзат Изудинов, председатель Совета женщин Гумбета Загра Абдулаева, руководитель отдела образования, физической культуры и спорта района Рамазан Магомедов и другие.

В организации Дня памяти приняли активное участие педагог - психолог Калимат Мухидинова и пионервожатая Мадина Магомедова. Директор Гумбетовского центра традиционной культуры народов России, заслуженный работник культуры РД Набигула Ахмедибиров показал свои документальные фильмы «Дети войны», «Затишье перед боем», «Память и Слава».

Отметим, что глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов уделяет большое внимание патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастающих поколений, в рамках Года памяти и славы в муниципалитете еженедельно проходят акции, викторины, конференции и другие мероприятия.