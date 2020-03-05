Ученый-политолог из Дагестана Камалудин Гаджиев отмечает 80-летие

В эти дни свое 80-летие отмечает известный ученый-политолог, профессор, член Нью-Йоркской академии наук, заведующий сектором буржуазной политической философии и социологии, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук Камалудин Гаджиев.

Он по праву считается одним из основоположников и ведущих специалистов современной российской политологии.

Камалудин Серажудинович родился 2 марта 1940 года в селе Зухрабхюр Сулейман-Стальского района. Отец будущего ученого – Серажудин Гаджиев, являлся одним из немногих в районе, кто на тот момент имел высшее образование. Он ушел добровольцем на фронт, являлся офицером-политруком. Гаджиев-старший погиб в 1942 году в боях за Кавказ, когда Камалудину было всего два года.

С самого детства он познал все тяготы жизни, ему довелось познать, что такое голод, лишения, труд. Вместе с братом и младшей сестрой они всячески помогали и поддерживали свою мать. В таких непростых условиях и ковался характер ученого, которому в последующем удастся оставить значительный след в отечественной и мировой науке.

Является выпускником Государственного медицинского училища в Махачкале, по окончанию которого на протяжении нескольких лет работал заведующим медицинскими пунктами в горных районах Южного Дагестана. Служил в рядах Советской армии.

В 1970 году с отличием окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Свои кандидатскую и докторскую диссертации он посвятил проблемам общественно-политической мысли США.

Значительный Вклад Гаджиева в становление и последующее развитие новой российской политической науки, политической философии и геополитики признан учеными. По этим дисциплинам опубликован ряд монографий, статей и серия учебников для вузов.

Авторству Камалудина Гаджиевича принадлежат свыше пятидесяти монографий, порядка двадцати учебников для вузов и дипломатической академии, более двухсот научных статей по различным актуальным проблемам исторической науки, вопросам внешней и внутренней политики, экономики, философии, социологии и языкознания, которые публикуются в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах.

Ему принадлежит одно из первых в современной России учебных пособий по политологии «Политическая наука», вышедшее в начале 1990-х гг. (2-е изд. — 1995 г.), он является соавтором учебника «Новая и новейшая история стран Европы и Америки» (М., 2001).

Профессор Гаджиев был одним из первых в посттоталитарной России, кто увидел необходимость геополитического знания для анализа современных политических реалий. Но он был также и пионером критического подхода в применении геополитической методологии. Его позиция заключается в осмыслении, параметров «старой» геополитики, геополитики XIX в., в сравнении геополитики XIX и XXI в., в выявлении ведущих мировых тенденций и определении на этой основе области применения геополитического знания сегодня. В предисловии к своему учебнику «Введение в геополитику» он отмечает ряд особенностей геополитики XIX в. «Старая» геополитика была разработана в период господства евроцентристского мира и в интересах этого мира. Она базировалась на инфраструктуре Вестфальской системы международных отношений, которая также формировалась и функционировала в рамках евроцентристского миропорядка.

Камалудин Серажудинович блестяще владеет семью иностранными языками. Однако своим главным достоинством и достижением, тем не менее, он считает виртуозное владение родным лезгинским языком. Проблемам его развития в современных условиях он посвятил свою очередную монографию, написанием которой он в настоящее время занят. Помимо этого, в завершающей стадии также находится работа еще над тремя книгами.

Обобщая выше сказанное хочется подчеркнуть, что К.Гаджиев является живым символом того, как упорный труд, тяга к знаниям и желание к саморазвитию в совокупности с высоким профессионализмом можно трансформировать в большой успех. Эти качества выработались в ученом с самого детства, и он остался им верен на всем протяжении своей карьеры. При этом нельзя не отметить природные скромность и простоту этого человека.

К сожалению, землякам имя прославленного ученого с мировым статусом, заслуги и вклад которого признаны далеко за пределами России, по трудам которого учатся студенты, историки, дипломаты, политологи практически всех развитых стран Америки, Европы, Азии и Африки, известно не столь хорошо. Уверены, что жизнь расставит все по своим местам и труды К.Гаджиева получат признание и на малой Родине.

Федеральная лезгинская национально-культурная автономия искренне поздравляет Камалудина Серажудиновича с восьмидесятилетним юбилеем, желает ему крепкого здоровья, претворения в жизнь задуманных планов и долгих лет жизни.