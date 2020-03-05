В Махачкале в преддверии 8 марта поздравили женщин – ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии празднования Международного женского дня и в связи с тем, что Россия в этом году празднует 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, члены женсовета с искренними поздравлениями заглянули к махачкалинкам – участницам войны.

Навестили их председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева и руководитель Совета женщин при главе г. Махачкалы Муминат Муртазаева. Гости не пошли с пустыми руками, а отнесли необходимые для пожилых женщин продукты и подарки.

Первой члены женсовета навестили Елену Егоровну Зюряеву. Баба Лена, как ее называют соседи, была рада встрече и возможности поговорить о своей жизни. Родилась она 27 мая 1920 года, работала санитаркой на войне и в Махачкале на протяжении 11 лет, затем сменила профессию и работала на фабрике. Елена Егоровна живет одна, но ей помогают соседи, социальные работники. Не остается баба Лена и без внимания со стороны администрации и депутатского корпуса, представители которых регулярно навещают ветерана, помогают в решении проблем.

Она рассказала гостям истории о войне и событиях в ее жизни, поделилась мечтой – отпраздновать 100-летие в нарядном платье и туфлях на высоком каблуке. Гости заверили участницу войны, что обязательно помогут в исполнении мечты и придут поздравить ее с юбилеем.

Следующей навестили Калерию Александровну Казакову. Ветеран встретила гостей в парадном платье с почетными наградами на лацкане: она награждена орденом Отечественной войны II степени и множеством медалей.

Калерия Александровна рассказала, где ее застала война, как призвали в действующую армию, где служила и встретила весть о долгожданной Победе:

– Родилась и выросла в Астрахани, училась в техникуме, в 1942-м меня призвали в ряды Советской Армии, прошла курсы медсестер и попала в Сталинград, а в 1943 году нашу войсковую часть передислоцировали под Киев, где нам предстояло охранять железную дорогу. В мае 1945 года я стояла на посту, и вдруг зазвонил телефон. Я подняла трубку и слышу голос штабного начальника, который сообщил, что война победоносно завершилась, Германия капитулировала и требовал передать нашему командиру, чтобы подготовил списки девушек для демобилизации. В августе 1945 года вернулась домой.

После войны Калерия Казакова вышла замуж за боевого офицера, родила двух девочек, вплоть до пенсии работала в системе торговли в военном городке. 19 лет назад она похоронила мужа и старшую дочь, после чего переехала в Махачкалу, где живет младшая дочь, которая сегодня вместе со своими детьми и внуками украшает ее старческое одиночество.

После беседы представительницы женсовета поинтересовались ее бытом, нет ли в чем нужды. Ветеран не жаловалась, сказала, что получает неплохую пенсию, довольна условиями жизни и поблагодарила гостей за внимание.

В предпраздничные дни, отметили Мамутаева и Муртазаева, участницы республиканского и городского женсоветов навестят и других участниц Великой Отечественной войны, проживающих в городе Махачкале.