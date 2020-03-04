Коллегия Минкомсвязи Республики Дагестан подвела итоги работы ведомства в 2019 году

В понедельник, 2 марта, коллегия Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан подвела итоги работы ведомства в 2019 году и обозначила основные приоритеты деятельности на 2020 год.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Владимир Лемешко, министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов, руководитель Управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по информационной политике Зубайру Зубайруев, руководители отраслей связи РД, руководители республиканских и негосударственных СМИ и др.

С докладом о работе, проведенной Минкомсвязью РД в 2019 году, и основных направлениях деятельности в 2020 году выступил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан Сергей Снегирев.

Руководитель Минкомсвязи РД в своем докладе особо отметил работу министерства в повышении цифровой грамотности населения республики. В частности, В Дагестанском государственном университете открыта базовая кафедра министерства «Цифровая экономика и информационно-коммуникационные технологии». Организован Цифровой диктант и Уроки цифры, которые охватили более 400 чел.

Около 300 государственных и муниципальных служащих обучены базовым компетенциям цифровой экономики, который проводили специалисты Высшей школы экономики, Академии государственной Службы при Президенте России, Университета Иннополис. По данным, приводимым РАНХиГС, Дагестан по развитию компетенций в сфере цифровой экономики стал одним из лидеров среди субъектов СКФО.

Победителями Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» стали 5 республиканских команд, которые получили гранты по 500 тысяч рублей. Обеспечено VIII место по программированию в общероссийском чемпионате WorldSkills.

Министр остановился и на задачах развития в области почтовой связи. Уже определена площадка и разработано техническое задание на подготовку и открытие логистического центра «Почта России» с более 500 новыми рабочими местами.

Еще одним важным направлением работы министерства является совершенствование работы по оказанию государственных и муниципальных услуг. Так, в 2019 году в электронной форме оказано свыше 581 тыс. государственных и муниципальных услуг (в 2018 г. - 388,6 тыс.) – это II место среди субъектов СКФО. I место среди субъектов СКФО наша республика показала по количеству запросов через Систему межведомственного электронного взаимодействия – более 3,6 млн запросов.

Переходя к сфере массовых коммуникаций, министр отметил, что в связи с успешной реализацией государственной программы «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан» и её завершением в 2020 году требуется внести в Правительство Республики Дагестан новую государственную программу.

«Дагестан является лидером СКФО по числу средств массовой информации, функционирует 354 СМИ, из них 47 государственных. Это говорит о богатых журналистских традициях Дагестана. Многие издания перешагнули 100-летний юбилей. По многим показателям деятельности отрасли Дагестан уверенно занимает I место среди регионов СКФО, в том числе по таким показателям как, книгоиздание, среднеразовый тираж печатных изданий и уровень заработной платы», – продолжил министр.

Он также предложил разработать двухлетний план повышения заработной платы и сокращение излишних штатных единиц в государственных СМИ.

Сергей Снегирев отметил профессионализм дагестанского журналистского сообщества, что регулярно подтверждается победами в конкурсах общефедерального уровня, присвоением званий заслуженных работников отрасли.

«Быстрыми темпами развиваются электронные средства массовой информации. Рост трафика сетевых изданий республиканских СМИ составляет 126 % (+ 6,8 к прошлому году).

Организовано вещание информационных блоков РГВК «Дагестан» в сетке вещания телеканала «ОТР». Разработано приложение РГВК «Дагестан» для приставок и Смарт ТВ.

В целях создания условий для появления профессиональных лифтов для молодых журналистов и творческих людей республики министерство начало работу по организации нового республиканского конкурса молодых журналистов «Мой Дагестан – «Родное перо», который будет проводиться в интерактивной форме. Голосование пройдет на портале «Активный гражданин», – подытожил руководитель Минкомсвязи Дагестана.

Более подробно о конкурсе рассказал и.о. руководителя (главного редактора) ГБУ РД «Редакция республиканской газеты «Елдаш» Рашид Акавов.

Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Владимир Лемешко обратил особое внимание на необходимость организации обучения навыкам пользования цифровыми услугами, отметив, что значительная часть старшего населения продолжает жить в аналоговом мире и не знакома с возможностями электронной формы услуг.

Участники коллегии также заслушали выступления первого заместителя министра Бадруттина Магомедова, генерального директора ГБУ РД «РГВК «Дагестан» Елены Тагировой, директора ГБУ РД «РИА «Дагестан» Магомеда Магомедова, заместителя руководителя ГБУ РД «ИКЦ» Амили Аскеровой.

В завершение коллегии состоялось вручение почетных грамот и благодарственных писем Минкомсвязи РД.