Дагестан лидирует по количеству заявок на конкурс «Правнуки Победителей-2020»

На сайте «Правнуки Победителей» продолжается регистрация на конкурс исследовательских работ для ребят от 11 до 18 лет. Заявки принимаются до 15 марта. Участники будут проводить исследование трудового или боевого пути ветерана ВОВ и писать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам.

По словам координатора проекта в СКФО, председателя дагестанского Центра развития добровольческих инициатив Людмилы Саидовой, Республика Дагестан лидирует по количеству поданных заявок на участие. На сегодняшний день 84 школьника заполнили анкеты.

«Для меня быть координатором такого конкурса очень почетно. Это не просто конкурс, а погружение в историю, историю отдельного человека, глазами его правнука. Воспоминания, фотографии, исторические справки, мысли и чувства. Радует активность ребят из Дагестана, по количеству поданных заявок на этот момент наш регион лидирует. А это значит никто не забыт, ничто не забыто!», –

рассказывает Людмила. Стоит отметить, что в прошлом году в аналогичном конкурсе приняли участие двести республиканских школьников. Дагестан стал вторым по количеству заявок среди республик СКФО.

Подробная информация о конкурсе на сайте Pravnuki-pobediteley.ru.