ЗАМАНА - Синоптик рассказал о погоде в Махачкале на 8 марта

Синоптик рассказал о погоде в Махачкале на 8 марта

Автор
04 марта, 2020. Среда 13:07
Синоптик рассказал о погоде в Махачкале на 8 марта

Теплом на мартовские праздники порадует погода махачкалинцев и гостей столицы. Столбики термометров в Международный женский день 8 марта в столице Дагестана поднимутся до плюс 11-12°C. По-настоящему весеннее тепло продержится до конца марта.

Синоптик рассказал о погоде в Махачкале на 8 марта
Информация

Об этом рассказал начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.

– Погода в Махачкале в марте ожидается в пределах климатической нормы. В ночные и дневные часы температуры воздуха будут плюсовыми, ночью от 2 до 5 градусов выше нуля, а днем к концу месяца воздух прогреется до 15-16 тепла, – сообщил главный синоптик республики.

Говоря об осадках, Дадашев отмечает, что их количество в первом месяце весны также будет соответствовать пределам нормы и составит 15-16 мм. В целом март обещает быть теплым и комфортным с умеренными ветрами с юго-востока и без погодных аномалий.

Подробный прогноз на весенне-летний период в Махачкале будет готов в конце марта после проведения снего-съемки по всем климатическим маршрутам.

– Махачкалинцам желаем хорошей погоды как за окном, так и дома, мира, добра и благополучия, – заявил Абдулгалим Дадашев, поздравляя горожан и гостей столицы с наступающим праздником.

 

Прочитано 17 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top