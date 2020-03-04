Синоптик рассказал о погоде в Махачкале на 8 марта

Теплом на мартовские праздники порадует погода махачкалинцев и гостей столицы. Столбики термометров в Международный женский день 8 марта в столице Дагестана поднимутся до плюс 11-12°C. По-настоящему весеннее тепло продержится до конца марта.

Об этом рассказал начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.

– Погода в Махачкале в марте ожидается в пределах климатической нормы. В ночные и дневные часы температуры воздуха будут плюсовыми, ночью от 2 до 5 градусов выше нуля, а днем к концу месяца воздух прогреется до 15-16 тепла, – сообщил главный синоптик республики.

Говоря об осадках, Дадашев отмечает, что их количество в первом месяце весны также будет соответствовать пределам нормы и составит 15-16 мм. В целом март обещает быть теплым и комфортным с умеренными ветрами с юго-востока и без погодных аномалий.

Подробный прогноз на весенне-летний период в Махачкале будет готов в конце марта после проведения снего-съемки по всем климатическим маршрутам.

– Махачкалинцам желаем хорошей погоды как за окном, так и дома, мира, добра и благополучия, – заявил Абдулгалим Дадашев, поздравляя горожан и гостей столицы с наступающим праздником.