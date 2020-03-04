ЗАМАНА - В Сергокалинском районе развернут «Мобильный центр мужского здоровья»

В Сергокалинском районе развернут «Мобильный центр мужского здоровья»

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04 марта, 2020. Среда 12:10
В Сергокалинском районе развернут «Мобильный центр мужского здоровья»
В эти дни на базе Сергокалинской центральной районной больницы ведет свою работу "Мобильный центр мужского здоровья". Это совместная идея Главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, главного врача Республиканского урологического центра Дибирдада Гаджиева и главного врача Сергокалинской ЦРБ Али Багомедова.
В Сергокалинском районе развернут «Мобильный центр мужского здоровья»
Информация
Цель этого проекта - ранее выявление, постановка на учет и своевременное лечение заболеваний урологического характера, которые очень распространены среди мужского населения.
 
Профильные специалисты работают по приказу Минздрава РД, мероприятие проводится в три этапа. На первом этапе – анкетирования (отбора больных) – осенью 2019 года было выявлено 350 человек, нуждающихся в первоочередном дополнительном диагностическом обследовании. Второй этап – обследование и диагностика больных, что и осуществляется на данный момент. Третий этап – лечение больных с учетом приказа о маршрутизации.  По результатам исследований больные будут поделены на три  категории: те, кому достаточно получить лечение в Сергокалинской ЦРБ и те, кого необходимо направить в Республиканский урологический центр, либо в Москву.
 
Специалисты-урологи будут находиться в нашем районе до конца месяца и принимать в рабочие дни. В этот проект попадают мужчины от 40 до 70 лет. Чтобы пройти обследование, пациенту необходимо обратиться к участковому врачу для проведения анкетирования, которое выявит нуждающихся в срочном целевом осмотре.  

 

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