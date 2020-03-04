Под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомеда Гусейнова прошло заседание Комиссии по рассмотрению заявлений на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития г.Каспийск.

Открывая заседание, Гаджимагомед Гусейнов подчеркнул важность привлечения инвестиций в республику, в первую очередь, с целью создания дополнительных рабочих мест: «Сегодня на заседание Комиссии выносятся заявки шести организаций – это два проекта по производству обуви ООО «Регион-обувь», ООО «Лакия-Шуз», проекты по сборке бытовых газовых плит ООО «Бытовые Технологии», строительство жилого комплекса «Энерго», производство антенно-фидерных и приемо-передающих модулей, а также их составных частей для коммуникационных систем компанией ООО «Каспийский завод электронной техники», а также производство мягкой и корпусной мебели ООО «Мебель К».

В рамках реализации указанных проектов планируется создание 283 рабочих мест, из которых в текущем году будет создано 164. Общий объем инвестиций составляет 707 млн руб. Хотел бы также отметить, что проекты в установленном порядке согласованы с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан и администрацией моногорода Каспийск», - подчеркнул Гусейнов.

Далее о проводимой работе по привлечению резидентов рассказал министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов.

«В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» включены 12 предприятий Республики Дагестан, из них в январе 2020 года – 6. По итогам 2019 года шестью резидентами ТОСЭР «Каспийск» создано 139 рабочих мест и привлечено 377 млн рублей инвестиций, что составляет 79,4% и 164% от установленного плана на 2019 год в рамках соглашения с Минэкономразвития России», - отметил Султанов.

Также он сообщил, что в моногороде Каспийск формируется земельный участок площадью 28 га, на котором планируется размещение новых инвестиционных проектов, на незадействованных площадях АО «Завод «Дагдизель» создается индустриальный парк площадью 11,17 га, прорабатывается вопрос формирования земельного участка площадью 45 га в моногороде Дагестанские Огни.

Подробнее о самих проектах рассказали инициаторы.

Как сообщил Генеральный директор ООО «Регион-обувь» Исмаил Мамедов, инвестиционным проектом предусматривается создание в регионе производства конкурентоспособной продукции, завоевание лидирующих позиций среди производителей обуви Республики Дагестан и СКФО в сфере производства обуви.

В соответствии с бизнес - планом общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 49,5 млн рублей, при это планируется создание 50 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой 29 тыс. рублей.

Об инвестиционном проекте по сборке бытовых газовых плит доложил генеральный директор ООО «Бытовые Технологии» Гасан Магомедсултанов:

«Мы предусматриваем строительство в городе Каспийске завода по сборке бытовой техники и в соответствии с бизнес - планом готовы вложить169 млн руб. собственных средств. При этом для реализации инвестиционного проекта нами подписаны договоры субаренды производственного цеха площадью 4 тыс. квадратов и земельного участка площадью 14 тыс. квадратов на территории ранее упомянутого индустриального парка «Промпарк «Дагдизель».

В рамках заседания его участники ознакомились с каждым инвестиционным проектам и по результатам было принято решение о заключении соглашений с 5 из них - ООО ««Регион-обувь», ООО «Лакия-ШузООО» «Бытовые Технологии», ООО «Мебель К», ООО «Каспийский завод электронной техники» - и направлении в Минэкономразвития РФ материалов для включения в Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития г.Каспийск.