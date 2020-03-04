Во вторник, 3 марта, в рамках заседания Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства РД, прошедшего под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова, обсуждены меры по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в республике.

Говоря о положении дел в этой части на сегодняшний день, врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД Ирина Алжанбекова детально проинформировала о проводимых мероприятиях.

Так, в пунктах пропуска через государственную границу: ВПП «Махачкала (Уйташ)», МПП «Махачкала», МАПП «Яраг-Казмаляр», МАПП «Тагиркент-Казмаляр», МАПП «Ново Филя», АПП «Гарах» проводится бесконтактная термометрия лиц, прибывающих в страну, с помощью тепловизионного оборудования. Актуализированы оперативные планы организации противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с инфекцией в пунктах пропуска через государственную границу и схемы оповещения.

На период ремонта изолятора в пункте пропуска «Аэропорт - Махачкала», который будет завершен уже 5 марта, при обнаружении больного или подозрительного на инфекционное заболевание разработан временный план проведения противоэпидемических мероприятий.

Обеспечена готовность лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии к диагностике ОРВИ, внебольничных пневмоний и новой коронавирусной инфекции (получено 2 тест-системы на 200 исследований). Проводятся мониторинговые исследования.

В адрес администрации воздушного, морского и автомобильных пунктов пропуска, автовокзалов, транспортных предприятий направлены предписания об усилении дезинфекционных мероприятий в помещениях и пассажирских транспортных средствах, обеззараживания воздуха, ревизии вентиляционных систем, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты.

Разработаны памятки по мерам личной профилактики для сотрудников государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу и представителей авиакомпаний.

Проведены внеочередные инструктажи сотрудников государственных контрольных органов в международных пунктах пропуска по организации работы в условиях осложнения эпидситуации по коронавирусной инфекции. Усилена информационная компания по профилактике гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции.

Помимо прочего, совместно с Минздравом республики проводится ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями. По оценке Роспотребнадзора, готовность медицинских организаций республики к приему больных с подозрением на ООИ и проведению противоэпидемических мероприятий признана удовлетворительной.

Более подробно о принимаемых Министерством здравоохранения республики мерах по предупреждению и недопущению распространения на территории региона опасной инфекции рассказал Джамалудин Гаджиибрагимов.

По его словам, сегодня готовность медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий уже обеспечена, в медучреждениях в достаточном количестве имеются запасы медикаментов, в частности, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, а также расходных материалов. Кроме того, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами, определен алгоритм лабораторной диагностики. При этом медперсонал прошел необходимое обучение.

«Все медицинские организации республики оснащены медицинскими комплектами на случай возникновения болезни, требующей проведения мероприятий по санитарной охране территории, организованы мобильные медицинские бригады с соответствующим оснащением. Во всех медицинских организациях имеются схемы перепрофилирования медучреждений на случай массового поступления больных и выделения дополнительного коечного фонда. Проводится работа по закупке 3 дезинфекционных мобильных камер для работы с микроорганизмами I–IV групп патогенности. Более того, планируется закупить противочумные костюмы, транспортировочные капсулы, дополнительные аппараты искусственной и неинвазивной вентиляции легких. Прошли обучение три врача-реаниматолога для работы на специальном оборудовании для оказания помощи больным с острым респираторным дистресс-синдромом», - сообщил министр.

Помимо этого, активно ведется организационно-методическая работа и подготовка медицинских работников республики к оказанию помощи в случае регистрации коронаровирусной инфекции.

На сегодняшний день, по данным Минздрава РД, на территории республики не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым опасным вирусом.

Напомним, что меры профилактики заболевания коронавирусной инфекцией включают соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, использование кожных антисептиков, влажных салфеток с бактерицидным действием). Также снизить риск заболевания позволяет регулярная влажная уборка и проветривание помещений, использование бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха в салонах транспорта и местах массового скопления людей. Важно при этом воздержаться от поездок в «неблагополучные» из-за коронавируса страны.

Со своей стороны премьер-министр Дагестана призвал коллег, прежде всего, руководителей министерств и ведомств, наладить эффективное взаимодействие и обеспечить слаженную работу в плане недопущения завоза и распространения вируса в республике, держа этот вопрос на личном контроле.