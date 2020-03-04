Дмитрий Патрушев поддержал инициативы Главы Дагестана по развитию отраслей сельского хозяйства

Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 3 марта, принял участие в совещании, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи под председательством Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. В его рамках подведены итоги реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2019 году, а также обсуждены планы по достижению целевых показателей по нему в текущем году.

Обращаясь к руководителям субъектов, Дмитрий Патрушев напомнил, что в 2019 году были утверждены экспортные планы для каждого региона страны вплоть до 2024 года.

«Мы ориентировались на реальные возможности каждой территории и существующее положение дел в агропромышленном комплексе. По итогам 2019 года 50 субъектов РФ выполнили и даже перевыполнили установленные показатели. Тем не менее, возможности расслабляться у нас нет, впереди большая работа по достижению главного ориентира», – сказал Министр, после чего отдельно остановился на ряде регионов.

Со своей стороны Владимир Васильев выступил с некоторыми инициативами, которые нашли поддержку со стороны федерального руководителя.

В частности, он предложил: «У нас, в Махачкале, есть незагруженный зерновой терминал. Посмотрите, пожалуйста, как можно его использовать. Также мы вам докладывали о той работе, которая проводится по рису. Мы наращиваем не только площади, но и продуктивность. И уверен, что добьемся высоких результатов. Но проблема в том, что те средства, которые нам выделяет Минсельхоз РФ, недостаточны для того, чтобы проводить мелиоративные работы. Мы в прошлом году направили на эти цели 500 млн из своего бюджета, но мы, получается, выделяем не на свою функцию. И нам надо понять, наш рис нужен на экспорт или без нас могут обойтись? Если мы нужны в перспективе, у нас есть большое количество земель, вышедших из оборота. Благодаря выделенным нами в прошлом году на мелиорацию средствам мы получим продукцию почти на 1 млрд».

Отвечая на вопрос, Дмитрий Патрушев заверил в поддержке этого перспективного направления: «Мы обязательно ознакомимся с этой ситуацией и подумаем, как вам дополнительно предоставить деньги на мелиорацию. В части риса, несомненно, в этом есть здравое зерно, мы будем поддерживать развитие рисовой отрасли и подумаем, как увеличить финансирование, чтобы рисовая отрасль в вашем регионе процветала. Вы абсолютно правы. Вместе с вами будем работать».

Поддержал Министр и предложение Владимира Васильева относительно организационных вопросов при проведении совещаний: ранжировать регионы в зависимости от тематики, целесообразности их участия в обсуждении того или иного вопроса.

«Коллеги, я согласен с Главой Дагестана. Поэтому прошу в следующий раз разделить регионы на 3 группы. И с регионами, у которых небольшие цифры, но они, тем не менее, выполняют свои планы, мы отдельно встретимся и подумаем, как сделать так, чтобы эти цифры в абсолюте стали больше», – заявил глава Минсельхоза РФ.

Затем руководитель республики провёл небольшое совещание с присутствовавшими на мероприятии Первым вице-премьером Правительства РД Гаджимагомедом Гусейновым, зампредом Абдулмуслимом Абдулмуслимовым, министром сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагиром Гусейновым и министром экономики и территориального развития РД Гаджи Султановым.

Касаясь реализации обсуждаемого проекта в Дагестане, Владимир Васильев подчеркнул, что удалось достигнуть определённых результатов: «Всего у нас реализовано продукции за пределы России на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Это положительная динамика – рост на 14%. Нашими экспортёрами устойчиво становятся Азербайджан, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Казахстан, Турция. В ближайшее время в ОАЭ будут проходить выставочные мероприятия, и нам нужно этот вопрос продумать.

В 2020 году мы планируем реализовать продукцию уже на 1,6 млрд рублей. И мы уверены, что выполним этот план. Самое главное, – и прошлый год тому подтверждение, – мы сделали поворот от сырьевого ведения торговли к переработке, что обеспечивает высокую добавленную стоимость, и это направление надо развивать. Мы с вами способствовали введению и обеспечили дополнительные мощности по переработке риса, баранины, причём сейчас уже запрещена поставка баранины в живом весе и как правильно мы сделали, когда изменили способ поставки. Это было очень верное решение, которое в сегодняшних условиях обеспечивает нам сохранение экспортного потенциала. В части добычи рыбы мы имеем хорошие результаты, лучшие показатели за 20 лет. При этом мы производим всего 10 тысяч тонн, но вскоре увеличим этот показатель до 30 тысяч тонн. И надо уже сейчас подумать насчёт полной переработки рыбы, чтобы ничего не пропадало».

Вместе с тем Владимир Васильев напомнил о том, что в регионе приоритетное внимание уделяется мелиорации и на финансирование этих работ в прошлом году было направлено 500 млн из республиканского бюджета. Также он высказал предложение относительно возможности возврата этих средств, что не нарушает финансовую дисциплину. С подобной инициативой республика обратится в профильное федеральное министерство.

Не обошёл стороной руководитель региона и тему увеличения эффективности сельхозпредприятий, находящихся в государственной собственности. В этой связи он высказал мнение относительно оказания помощи им для выхода из трудного положения. Кроме того, по словам Главы субъекта, следует активизировать некоторые объекты. Например, знаменитые Воронцовские подвалы, которые можно включить в туристический маршрут.

В продолжение темы Владимир Васильев констатировал, что Минсельхоз РФ намерен субсидировать производство сои и рапса, и предложил включиться в этот процесс. «По ним тоже посмотрите. Может кому-то будет интересно производство рапса, например. Надо, чтобы наши люди на местах жили богаче. Это наша задача», – заключил Глава РД.