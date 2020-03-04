«Россети Северный Кавказ» приняли на баланс более 1 700 бесхозяйных электросетевых объектов СКФО

«Россети Северный Кавказ» в рамках масштабной работы по консолидации бесхозяйных электросетевых активов по состоянию на начало 2020 года приняли на баланс 1 708 объектов в регионах СКФО. В Дагестане энергокомпания приняла на обслуживание 683 бесхозяйных объекта, в Чеченской Республике – 620, в Ингушетии – 285, в Ставропольском крае – 74, в Северной Осетии – 40 объектов и 4 – в Карачаево-Черкесии.

Всего в регионах Северо-Кавказского Федерального округа совместными комиссиями из представителей энергокомпании и органов власти в 2019 году выявлено свыше 2,5 тысячи бесхозяйных объектов.

«Северный Кавказ исторически считается одной из самых сложных отраслевых территорий. Большое количество бесхозяйных объектов - среди наиболее актуальных проблем энергетики макрорегиона. Электросети, владельцы которых не установлены, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Как следствие, не обеспечивается надежность энергоснабжения потребителей на должном уровне, отсутствует возможность подключения к сетям новых абонентов. Кроме того, растущие потребности экономики регионов требуют дополнительных объемов энергоресурса. Именно поэтому госхолдинг «Россети» при поддержке правительства страны и органов власти регионов готов принимать «бесхозы» на свой баланс, вкладывать необходимые инвестиции в реконструкцию сетей и обеспечение качественного электроснабжения всех потребителей», - отмечает заместитель Генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Необходимо отметить, что работа по консолидации электросетевых объектов, в том числе бесхозяйных, для компании «Россети Северный Кавказ» является одной из приоритетных производственных задач и ведется регулярно на протяжении ряда последних лет.

В настоящее время решается вопрос передачи на баланс «Россетей» электросетевого хозяйства трех региональных столиц - Нальчика, Владикавказа и Махачкалы. Это решение, которое вырабатывается энергетиками совместно с органами власти всех уровней, обусловлено прежде всего необходимостью снижения потерь и обеспечения качественного напряжения в сетях, сокращения случаев технологических сбоев на энергообъектах.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Компания «Россети Северный Кавказ» – функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалкэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Ингушэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Чеченэнерго».