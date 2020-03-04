В Сингапуре разработали морского робота-спасателя «Дельфин»

Новая версия устройства получила получила иную систему связи, существенно увеличивающую дальность действия аппарата, дополнительную батарею, а также отсек для грузов массой до 10 кг. Согласно идеи, ее можно использовать для доставки инструментов и медикаментов на аварийные суда. Как сообщалось ранее, Doplhin был представлен в январе 2019 года. Устройство имеет 1,15 метра в длину, 0,8 метра в ширину и 0,25 метра в высоту, а его водоизмещение составляет 13 килограммов. Полностью электрический аппарат способен работать на одной зарядке бортовых аккумуляторов 30 минут. За движение Dolphin на скорости до 8 узлов (14,8 километра в час) отвечают два водометных движителя с электромоторами. Базовый вариант робота оснащен системой связи, позволяющей оператору управлять аппаратом с помощью пульта управления на удалении не более 500 метров, а также противотуманными фарами. Dolphin можно сбрасывать в воду с высоты до 20 метров, например, с борта судна или с моста, и подбирать вручную либо с помощью крюка. К настоящему времени робот успешно прошел испытания при волнении моря в 3 балла (высота волны до 1,25 метра). Усовершенствованный робот-спасатель получил дополнительный модульный отсек BacPac, с помощью которого он может перевозить различные грузы. В этом же контейнере установлены система связи, позволяющая оператору удаленно управлять роботом через сети сотовой связи стандарта 4G, а также дополнительный аккумулятор, увеличивающий время работы устройства на одной зарядке до 12 часов. Предполагается, что новая версия устройства пригодится для перевозки инструментов и медикаментов между судами или между берегом и судами, когда их швартовка друг к другу или заход в порт невозможны из-за сильного волнения моря либо из соображений безопасности. Кроме того, опционально на BacPac можно установить видеокамеру, что позволит использовать Dolphin «в качестве недорого морского беспилотного аппарата для ведения морских наблюдений по периметру в целях обеспечения безопасности».