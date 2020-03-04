В нескольких районах Дагестана отключат электроэнергию

Внимание! Плановые отключения электроэнергии в г. Дербент, Дербентском, Табасаранском, Хивском, Кайтагском районах Республики Дагестан.

АО «Дагестанская сетевая компания» (входит в группу компаний «Россети Северный Кавказ») сообщает о плановых отключениях электроэнергии в г. Дербент, Дербентском, Табасаранском, Хивском, Кайтагском районах Республики Дагестан.

Временное отключение энергоснабжения в г. Дербент связано с выполнением ремонтных работ на ТП 25 (1-3 марта), ТП 10 (4-5 марта), ТП 24 (6-7 марта), ТП 28 (8-9 марта), ТП 41, 36, 42, 30, 32 54, 73 (10 – 16 марта), ТП 76, 103, 195, 69 79, 7, 88, 120, 87 (17-25 марта). Кроме того, включительно до 31 марта текущего года будут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи ВЛ-6 кВ ПС «Южная» (Ф 2, 5, 8, 14) и ВЛ-6 кВ ПС «Северная» (Ф 4, 26, 7, 21).

АО «Дагестанская сетевая компания» также сообщает, что с 2 по 20 марта будут проводиться ремонтные работы на воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ПС «Мамедкала» (Ф 6, 22) – с. Мамедкала, Кала, Морской, Деличобан Дербентского района, ВЛ-10 кВ ПС «Джемикент» (Ф 3,4) – с. Берекей, Падар, Татляр Дербентского района, ВЛ-10 кВ ПС «Геджух» (Ф 2) – с. Деличобан, Морская Дербентского района.

Кроме того продолжатся работы по обновлению электросетевого хозяйства в Табасаранском, Хивском и Кайтагском районах Республики Дагестан.

В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ПС «Сиртыч» (Ф 1, 2, 3, 4), ВЛ-10 кВ ПС «Цанак» (Ф 1, 6), ВЛ-10 кВ ПС «Ерси» (Ф 3), ВЛ-10 кВ ПС «Хив» (Ф 4), ВЛ-10 кВ ПС «Маджалис» (Ф 2, 4), ВЛ-10 кВ ПС «Родниковая» (Ф 2) подача электроэнергии с 2 по 31 марта будет временно приостановлена в следующих населенных пунктах:

— с. Гухрах, Чулат, Сиртыч, Сюгют, Хилитенджик, Марага, Гелин-Батан, Цанак, Фиргиль, Туруф, Тинит, Бурганкент, Хюрак, Дюбек, Хустиль, Гурхун Табасаранского района,

— с. Кандык, Чувек, Куштиль, Фураг, Ляхле Хивского района,

— с. Джавгат, Джибахни, Гажия, Ахмедкент, Чахдикна, Верхний Маджалис, Тубеаул, Баршамай, Джанби, Карталай Кайтагского района Республики Дагестан.

Ограничение энергоснабжения части потребителей указанных населенных пунктов запланировано во временном промежутке с 9.00 до 18.00 по МСК.

АО «Дагестанская сетевая компания» отмечает, что указанные работы ведутся в интересах потребителей электроэнергии и направлены на повышение качества энергоснабжения.