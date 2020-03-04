Как сообщил «Замана» источник в администрации главы и правительства республики, Адильхан Ганакаев назначен советником главы Дагестана. До этого он занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики.
Инсаф Хайруллин назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Дагестана.
Шарип Шарипов назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.
Заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана – начальником отдела организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности людей на водных объектах назначен Эльдар Атаев.
Мурат Шираев стал заместителем председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана – начальником отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности.
По собственному желанию от занимаемой должности освобожден заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Магомед Мусаев.
В связи с окончанием срока действия служебного контракта освобожден от занимаемой должности статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Шамиль Алиев.