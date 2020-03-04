Владимир Васильев произвел кадровые назначения

Глава Дагестана Владимир Васильев назначил себе советника, а также заместителей премьер-министру, главам Минсельхозпрода, МЧС и Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана. Еще двух чиновников он уволил - одного по собственному желанию, второго – из-за окончания срока служебного контракта.

Как сообщил «Замана» источник в администрации главы и правительства республики, Адильхан Ганакаев назначен советником главы Дагестана. До этого он занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики.

Инсаф Хайруллин назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Дагестана.

Шарип Шарипов назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана – начальником отдела организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности людей на водных объектах назначен Эльдар Атаев.

Мурат Шираев стал заместителем председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана – начальником отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности.

По собственному желанию от занимаемой должности освобожден заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Магомед Мусаев.

В связи с окончанием срока действия служебного контракта освобожден от занимаемой должности статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Шамиль Алиев.