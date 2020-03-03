Об обязательности исполнения предписаний должностных лиц мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

Об обязательности исполнения предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе посредствомвыполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил.

В соответствии со статьями 10 и 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязанывыполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, на основании

статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года № 3имеют право требовать и давать обязательные для исполнения в установленные сроки предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, медицинского наблюдения, медицинского обследования, изоляции и (или) госпитализации, а также о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных заболеваний, на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний.

Неповиновение законному требованию должностного лица органа, осуществляющегофедеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, влечетадминистративную ответственность по части 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае же выявления нарушения санитарного законодательства и невыполнения в установленный срок законного предписания (постановления) органа (должностного лица), осуществляющегофедеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении нарушений санитарного законодательства, ответственностьпредусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.